Kako se horoskopski znakovi nose sa preljubom

S obzirom na to da astrologija ima dosta veze sa vašim karakternim osobinama, zvijezde otkrivaju kako reagujete kada vas prevari voljena osoba.

Dok su neki znakovi zodijaka u stanju da zakopaju svoje emocije i nastave dalje kao da se ništa nije desilo, drugi se ne libe da uzmu pravdu u svoje ruke.

Ovan

Ako prevarite Ovna, on će vas zauvijek prezirati .Uzvratiće vam tako brzo da nećete znati šta vas je snašlo. Ovnu su iskrenost i vjernost najvažniji. Ko god pogazi te temeljne vrijednosti, može očekivati teške posljedice.

Bik

Bik ima nevjerovatan odbrambeni mehanizam kada je u pitanju prevara. Nećete ih čuti, oni će vas ostaviti bez govora, povjerenje će se rastopiti u ništavilo, i oni će ići dalje. Dugo će vam pamtiti šta ste napravili.

Blizanci

Niko ne voli da ga varaju, ali kada je riječ o Blizancima, oni na neki način to i očekuju. Ne vjeruju u ljubav, pa čak i ako daju srce i dušu nekoj osobi, uvijek su spremni da prevara čeka iza vrata.

Rak

Prevarite Raka i on će vas izbrisati iz svog života kao da nikada niste ni postojali. Od njih nemojte očekivati bijes i bacanje stvari, oni će vam nabijati osjećaj krivice na najgori mogući način.

Lav

Lav ne može da zamisli da bi iko ikada poželio da ga prevari, tako da bilo kakve tajne veze za njega predstavljaju potpuni šok. Snažni Lav želi mir i sreću u kući, a ako im se iluzija razbije, znaju da potonu u duboka depresivna stanja.

Djevica

Varanje otkriva ono najgore u Djevici, jer im je užasno suočavanje sa bilo kojom vrstom lične povrede. U početku će biti zbunjena i neko vrijeme će se preispitivati, ali kada shvati šta se dogodilo, staviće tačku na vezu.

Vaga

Nakon što se uvjere da se prevara zaista desila, Vaga će naći način da vas javno ponizi. I zaista će uživati u tome. Po prirodi nisu monogamni, pa ih pravila vjernosti rijetko pogađaju. prneose “Nezavisne“.

Škorpija

Nemojte se zavarati. Škorpija će u početku djelovati kao da ga to uopšte nije pogodilo. Ali to je samo zato što još smišlja kako će iskoristiti situaciju i vratiti vam istom mjerom.

Strijelac

Monogaman bez greške, Strelac teško podnosi izdaju i prevaru. Sve u vezi sa ovim znakom je povjerenje, to je njihova vizit karta. Kad sazna za prevaru, to je to. Za njega je priča završena.

Jarac

Kada Jarac doživi nevjerstvo, postaje povučen i hladan. Njima je neprijatno da budu osoba koja je pogrešila, i radije bi tugu zadržali za sebe, da prebole sami. Nastaviće život bez vas i nikad više s vama neće razgovarati.

Vodolija

Može malo poludjeti kada sazna šta im je učinio neko kome je vjerovala, ali nakon što se smiri Vodolija će jednostavno odšetati iz tog odnosa.

Ribe

Plakaće danima u nevjerici šta se dogodilo, ali onda će se tuga pretvoriti u bijes pa se nemojte iznenaditi ako vam probuše gumu na autu ili nešto slično. Kada iz sebe izbaci bijes, praviće se kao da se ništa nije dogodilo i nastaviti sa svojim životom, piše 24 sedam.

Facebook komentari