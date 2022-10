Ispijanje previše kafe u danu vodi do 5 neugodnih nuspojava

Preporuka je da se ne konzumira više od 28 šalica kave tjedno, što je oko četiri šalice dnevno. Međutim, prekomjerno pijenje može uzrokovati negativne učinke na nečije zdravlje.

Jedna studija koja je procjenjivala 40.000 odraslih otkrila je da ispijanje više od prosječne četiri šalice kave dnevno uzrokuje neugodne nuspojave na njihovim tijelima.

Nedavna studija Europskog kardiološkog društva otkrila je da su prihvatljive dvije do tri šalice dnevno. Osim toga, primijećeno je da sve vrste kave, mljevena, instant i kava bez kofeina, imaju pozitivne učinke koji mogu produljiti život.

Međutim ako ste jedan od onih koji prekoračuje ove doze, možda bi bilo pametno da procijenite ove popratne pojave, prema istraživanju.

1. Osjećaj tjeskobe

Tipična šalica kave sadrži 95 miligrama kofeina. Dakle, ako biste popili više od četiri šalice kave, unijeli biste oko 500 miligrama kofeina dnevno. Jedna studija koju je proveo Journal of Psychopharmacology izvještava da veliki konzument kofeina može osjetiti visoku razinu stresa, tjeskobe pa čak i depresije.

Studija kaže da se konzumacija više od 1000 miligrama kofeina tjedno čak pokazala kao prediktor visoke anksioznosti. Dok su tjeskoba i stres stvari o kojima treba razgovarati s medicinskim stručnjakom, posebno u pogledu mentalnog zdravlja, također je važno procijeniti unos kofeina i okrenuti se boljim navikama u budućnosti.

2. Loš san

Redovito konzumiranje kave može uzrokovati probleme s normalnim obrascima spavanja, osobito ako popodne uživate u šalici omiljenog napitka. Jedno je istraživanje ocjenjivalo 197 srednjoškolaca, gdje je mješoviti broj korisnika s umjerenim unosom kofeina prijavio ranojutarnje buđenje i dnevnu pospanost u usporedbi s grupom koja je pila manje količine kofeina. Iako postoji mnogo zdravstvenih dobrobiti redovitog ispijanja kave, svođenje dnevnog unosa kave na minimum, i to ujutro, može pomoći u kvalitetnijem spavanju noću.

3. Ubrzani otkucaji srca

Iako je jedna kontrolirana studija pokazala da ispijanje 100 miligrama kofeina između svakih sat do pet sati nije uzrokovalo ubrzanje otkucaja srca, ispijanje značajnih količina može dovesti do promjene ritma otkucaja, ali za to bi bila potrebna značajna količina kofeina. prenosi 24sata

4. ‘Trema’

Ako ste ikada osjetili drhtanje nakon previše šalica kave – to se zapravo može definirati kao predoziranje kofeinom, za koje Healthline navodi da može uzrokovati glavobolje, tremu, poteškoće sa spavanjem i već spomenuti, ubrzan rad srca.

5. Umor

Prirodno je okrenuti se kavi, ili drugim oblicima kofeina, kada se osjećate umorno. Ali konzumiranje previše kofeina zapravo može imati negativan učinak, pogotovo ako sadrži dodane šećere. U studiji koju je objavila Innovations in Clinical Neuroscience, u kojoj su sudionici dobivali određene količine kofeinskih napitaka za energiju, redovito ispijanje kofeinskih napitaka, osobito onih sa šećerom, uzrokovalo je mentalni umor kod sudionika. Kada planirate spavati, nemojte posegnuti za kavom jer ćete ostati budni, a poremećen san kasnije će uzrokovati još veći umor tijekom dana, stvarajući začarani krug, donosi MSN.

Facebook komentari