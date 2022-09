DIJETA VRLO OPASNA AKO NISTE GOJAZNI: Kasnije nagomilaju višak kilograma, a to nije najgore…

Kod ljudi koji su već vitki dijeta može biti veoma opasna, pokazalo je jedno istraživanje Univerziteta u Harvardu. Kod onih koji su smršali samo 4,5 kilograma primećeno je povećanje rizika od dijabetesa tipa 2 i to čak i deset godina nakon mršavljenja.

Kod njih je zapaženo da su kasnije nagomilali višak kilograma, tvrde istraživači, koji su i sami bili iznenađeni ovim rezultatima. Vjeruje se da kod ovih ljudi dolazi do povećanja nivoa hormona gladi. To u njima budi jaču želju za hranom i to naročito onom “brzom” koja je i najmanje zdrava.

Sve se češće dešava da i vitki ljudi započinju dijetu, kažu na Harvardu, i to obično inspirisani lepim slikama mišićavih tijela koje vide na Instagramu. Međutim, upozoravaju da radikalno mršavljenje treba da sprovode samo oni kod kojih je to medicinski opravdano i da se takve dijete primenjuju samo uz savjete ljekara.

Slika ljudi o sebi se mijenja. Dok je u Americi oko 40 odsto stanovnika gojazno, još 20 odsto njih vjeruje da jeste, a nije – bar ne po kliničkim mjerilima. Podsetimo, gojaznost se utvrđuje pomoću indeksa telesne mase.

Ovaj broj se izračunava tako što podijelite težinu izraženu u kilogramima visinom koju ste izrazili u metrima i podigli na kvadrat. Tako dobijen ITM (body mass index – BMI) kod osoba sa prekomjernom težinom iznosi između 25 i 29,9, dok je kod gojaznih 30 i više.

Ako je ovaj broj niži od 25, osoba ima normalnu tjelesnu težinu ili čak i nižu od te granice. “U tom slučaju se ne savjetuje dijeta”, upozorava dr Ki Sun sa Harvarda. prneosi “Novi“.

Facebook komentari