KIVI ZA BOLJE RASPOLOŽENJE: Evo koju količinu ovog voća bismo trebali jesti dnevno

Rezultati pokazuju da su oni u skupini koja je jela dva kivija dnevno imali poboljšano opće raspoloženje. Tačnije, na kraju studije, kod te je skupine primijećeno smanjenje negativnog raspoloženja i povećanje energije i entuzijazma.

U drugoj studiji iz 2018. iz časopisa Antioxidants, istraživači su pronašli značajnu povezanost između stanja raspoloženja sudionika i statusa vitamina C u njihovom organizmu.

Vitamin C se nalazi u visokim koncentracijama u mozgu. Neuroni (živčane stanice) i glija (mreža stanica koja podržava živčani sustav) oslanjaju se na odgovarajuću i reguliranu apsorpciju i prijenos vitamina C. Vitamin C je također važan za sintezu neurotransmitera, uključujući i one koji utiču na naše raspoloženje. Sve ovo ukratko znači – vaš mozak stvarno voli (i treba) vitamin C, stoga je važno unositi ga dovoljno.

Dakle, koliko vitamina C trebate unijeti u organizam? Jedan kivi sadrži oko 130 miligrama vitamina C što znači da je svaki sudionik koji je jeo dva kivija dnevno konzumirao oko 260 miligrama vitamina C svaki dan. prneosi “Novi“.

Facebook komentari