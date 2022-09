3 ZNAKA MORAJU BITI POSEBNO HRABRA DO KRAJA SEPTEMBRA: Ovo je ‘posljednji voz’ za sreću koji moraju uhvatiti

Astrološki ulazak u znak Djevice ove će godine biti obilježen velikim previranjima na mnogim poljima.

Jesen će nekim horoskopskim znakovima donijeti pravo blagostanje, a drugima pak niz problema i turbulencija na privatnom i na poslovnom planu, a ako se bojite da bi u sljedećih par mjeseci moglo doći do određenih ‘zastoja’ u vašem životu, sada je pravo vrijeme da sve što želite ostvarite u kratkom roku – i tako uđete spremni u jesenske mjesece.

Naime, poredak i položaj planeta do kraja rujna nalažu nam da riješimo sve zaostatke, raščistimo odnose i izgradimo temelje za bitne životne odluke. Pedantna i perfekcionistička Djevica trenutno daje dobru podlogu svim znakovima horoskopa da se u ovim zadnjim tjednima rujna odluče promijeniti posao, životne navike ili čak raskrstiti s ljubavnim partnerima. Hrabre odluke će pasti na plodno tlo i dugoročno iznjedriti samo pozitivne učinke, pa je pravo vrijeme za djelovanje.

Kako će jesen biti obilježena retrogradnim Merkurom, periodom tijekom kojeg se preporuča ne brzati s odlukama i drastičnim promjenama, ovo je ‘posljednji vlak’ koji možemo uhvatiti kako bismo do kraja godine vidjeli željene promjene u svom životu.

U nastavku smo izdvojili i tri znaka Zodijaka za koje je posebno bitno da do kraja rujna budu odvažni i hrabri.

Bik

Za Bikove hedoniste jesen će biti ispunjena dramoletima raznih vrsta, a sada je idealno vrijeme da poslože stvari u svom životu onako kako je najbolje za njih – te si tako osiguraju sigurniju jesen. Kada postavimo dobre temelje, bilo da se radilo o poslovnim ili romantičnim pothvatima, lakše nam je prebroditi krizna razdoblja, a kojih bi sljedećih mjeseci za Bikove moglo biti na pretek. Zbog toga ovog tjedna dajte otkaz, prihvatite novi posao, napravite biznis plan ili odlučite otići na spoj s tom osobom o kojoj već dugo razmišljate – sve što napravite isplatit će se te vam dati vjetar u leđa i napuniti vas pozitivom koja bi vam mogla dugoročno pomoći u nošenju s problemima.

Djevica

Nakon vladavine egoističnih, glasnih i narcisoidnih Lavova ušli smo u vladavinu Djevica, rezerviranih ‘djeva’ horoskopa koje prije svega vole red, rad i disciplinu. Iako je pripadnicima ovog znaka generalno teško naglo donositi odluke, ovaj tjedan će ih zvijezde tjerati da prekriže neke ljude, odluče što doista žele u svom životu i osjetit će nalet jake energije koja će ih natjerati da preispitaju svoje navike. Tako bi moglo doći do naglih otkaza ili prekida, kao i realizacije što je ono za što se horoskopske Djevice žele u životu dugoročno boriti. Stoga, nemojte se bojati ovog tjedna djelovati impulzivno – čak si i Djevice to nekad mogu dopustiti bez straha od posljedica. Ovog će tjedna zahvaljujući zvjezdama one biti samo pozitivne.

Vaga

Vage su još jedan znak koji teškog srca donosi drastične odluke. Vage vole vagati, odmjeravati i dobro promisliti o svakoj odluci koju donesu, no idućih dana ne bi trebale previše čekati – što jasnije i odlučnije krenu u promjene u svom životu to će ih svemir više nagraditi. Ukoliko se horoskopska Vaga sada odluči pokrenuti vlastiti posao ili pak udati se, može biti sigurna da će zvijezde biti naklonjene takvoj odluci te da će se dugoročno brzo donošenje odluke isplatiti.

