BIRAJTE I SVEKRVU PO HOROSKOPU: Ova 3 znaka se najbolje ponašaju prema svojim snahama

Bilo da živite ili ne živite u domu sa svekrvom, bilo bi vam bolje da su vam zvijezde naklonjene. Prirodno je da su majke slabe na sinove i da nikada ne mogu da gledaju snaje istim očima. Takođe je sasvim logično da i žene ne mogu da gledaju na svekrve kao na novog člana porodice, makar ne u startu.

Astrolozi su tumačili sve aspekte najboljeg potencijalnog odnosa svekrve i snahe i došli do saznanja da su svekrve rođene u nekome od ova 3 horoskopska znaka najpoželjnije za buduće snahe.

1. Blizanci

Ljubaznost je glava karakterna osobina koja krasi dame rođene u ovom znaku. One će unapred razmišljati kako da ugode ženama koje dolaze u njihovom dom po želji njihovih sinova, zato će se dodatno truditi da budu što ljubaznije. Žene blizanci koje se nađu u ulozi svekrve su spremne da promene i svoj životni prostor i kućni red, a sve da bi se nova dama kuće osjećala baš kao u svome domu.

2. Djevica

Dame rođene u ovom znaku krasi izuzetna tolerancija koja posebno dolazi do izražaja u 5. deceniji. Možda su one nekada bile sklone da istjeraju svoje mišljenje po svaku cijenu, ali život ih je naučio da se ne treba svađati oko sitnica. Veoma je mali broj ljudi koji pazi šta priča kako bi svojim rečima ili gestom unapred sprečio sitne prepirke do kojih može da dođe, a djevice su upravo takve, pažljive i tolerantne. One su svekrve koje samo poželjeti možete.

3. Strijelac

Žene rođene u ovom vatrenom znaku su obično kao mlade veoma sebične. Međutim obimno životno iskustvo ih je naučilo da se sebičluka treba odreći po svaku cijenu. Upravo u tome leži draž žena koje su svekrve, a rođene su u ovom horoskopskom znaku. Možda su one uvidele sebičnost svojih svekrva na direktnom primjeru, pa sada žele da budu totalna suprotnost toga. Svakako ste srećnica ukoliko vam zapadne svekrva rođena u ovom znaku. prenosi novi

