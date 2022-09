Nema snažnije osobe od samohrane majke – 3 situacije koje ženi život mijenjaju iz korijena

Iako smo svi rođeni različiti i svako je jedinstven sam za sebe, život nas oblikuje drugačije i stavlja pred nas različite izazove, ipak postoji nešto što djeluje na sve nas jednako. Na prvom mjestu nalazi se izdaja.

Svaka osoba se susretne sa izdajom makar jednom u životu. Izdaja prijatelja, kolege, partnera ili člana porodice.Nikada nije prijatna, ali čak i od onih najslabijih pravi ljude i razvija ih. Na drugom mjestu je ljubav, ta toliko jaka emocija koja umije da smekša svačije Kada žena naiđe na takvu ljubav ona postaje ranjiva, dopušta muškarcu sve. To je u redu dok god je muškarac njen zaštitnik, a ne neprijatelj. Na trećem mjestu nalazi se dijete. O promjeni koja dolazi kada žena postane majka mogu da svjedoče samo one žene koje su to iskusile.

Tada sve pada u vodu i jedini cilj žene je da njeno dijete bude sretno. Ne postoji prepreka koju majka ne bi mogla prevazići za svoje dijete. Kada žena koja je dobila dijete doživi izdaju muškarca ona dobija neizmjernu snagu. Nema većeg borca od samohrane majke. Zato, svaki sledeći put prije nego krenete da osudite bilo koga, a naročito samohranu majku, zaustavite se. Ne znate ničiji put, ničije teškoće, probleme i mogućnosti. Svakog od nas u životu nešto slomi i ojača. Ne budite neprijatelji jedni drugima,piše Infpult

