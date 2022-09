Voditeljici u prijenosu uživo u usta uletjela muha, odmah je postala hit: ‘Dajte joj nagradu’

Voditeljica kanadskog Globalnewsa Farah Nasser na društvenim je mrežama objavila snimku ‘problema’ s kojim se susrela na poslu. Snimka je, očekivano, ubrzo postala ‘viralna’.

Prilikom javljanja uživo, u kojem je izvještavala o katastrofalnim poplavama u Pakistanu, u njezina usta uletjela je muha!

Voditeljici je trebalo nekoliko trenutaka da se pribere i pročisti grlo, a onda je nastavila pričati o situaciji u Pakistanu.

– Dijelim ovo jer svi trebamo smijeha ovih dana. Izgleda da nije Samo Doug Ford, i ja sam ovih dana na poslu progutala muhu – napisala je novinarka referirajući se na političara Forda, kojem je nedavno prilikom press konferencije u usta uletjela pčela.

– Osjetila sam kako mi treperi u grlu dok sam završavala uvod – rekla je za CNN, čiji su voditelji Victor Blackwell i Alisyn Camerota bili oduševljeniji njezinom profesionalnošću u javljanje uživo.

– Dajte ovoj ženi nagradu – poručili su uz osmijeh. prneosi 24sata

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022