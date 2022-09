VELIKI SEDMIČNI HOROSKOP OD 5. DO 11.09.: Samo će jedan znak imati sreće s parama

Horoskop za drugu nedelju septembra pokazuje da će biti mnogo suočavanje i to upravo sa nama samima! Na videlo izlaze strahovi, problemi i sve ono što nas je mučilo. I dok će neki znaci situaciju preokrenuti u svoju korist, drugi će se teže izboriti sa poteškoćama.

Ovan

Čeka vas dosta neugodnih situacija. Osjetićete neodlučnost i oklijevanje neuobičajeno za vas. Nedostatak rješenja može biti posledica činjenice da postoje dve dijametralno suprotne tačke gledišta, a vi niste spremni da prihvate nijedno od njih. Mnogi Ovnovi će morati da kriju svoja osjećanja. Da biste donijeli pravu odluku, potrebna vam je emocionalna ravnoteža, a dok je uspostavite, možda će biti kasno.

Bik

U opasnosti ste da izgubite uobičajenu samokontrolu i da dozvolite strastima da upravljaju vama. Tamo gdje treba da usporite, vi ćete dodavati gas i obrnuto. Ako imate u planu putovanje, bolje ga odložite za neki povoljniji period, sada nije dobar trenutak za to. Osjetićete uticaj negativne energije u svom okruženju, posebno od nekih bliskih ljudi.

Blizanci

Za vas će ova nedelja biti prilično povoljna i pozitivna, posebno u pogledu postizanja rezultata. Dolaze vam radosne vijesti, poslovna putovanja, poduhvati koji obećavaju. Ovo je vrijeme kada će mnogi Blizanci zablistati i ostvariti uspjeh, posebno oni koji ne prave kompromise, već se čvrsto drže svojih stavova. Dobićete mnogo komplimenata i priznanja.

Rak

Čeka vas rušenje iluzija i odbacivanje starih želja. Za to neće biti krvi niko drugi do vi. Patićete, osjetićete nepravdu. Morate da shvatite da ste većinu situaciji sami izazvali. Potrebno je da analizirate svoja osjećanja i izvučete prave zaključke. Neki Rakovi će se u ovom periodu susresti sa čudnim iskustvima i toksičnim i emocionalno neuravnoteženim osobama. To će vas naterati da promijenite neke svoje stavove i vrijednosti.

Lav

Imate sve šanse da se ove nedelje otarasite svojih zavisnosti, kako fizičkih tako i emocionalnih. Neko će se osloboditi strahova i iluzija, a neko uticaja druge osobe ili svoje slabosti. Mnogi će uspjeti da vrate kredit ili dugove, da stave tačku na stare opterećujuće odnose ili da kažu zbogom poslu koji ih iscrpljuje. Mnogi odnosi postaće jasniji- ljubavni trouglovi će nestati, raskinuće se veze koje nemaju šanse da opstanu. Mnogi Lavovi će osjetiti oslobođenje.

Djevica

Ova nedelja vam donosi sukobe usljed kršenja obećanja ili neispunjenja obaveza. Moraćete da preuzmete odgovornost! Malo je vjerovatno da ćete naučiti lekcije, ali oni koji uspiju da uvide svoje greške i donesu ispravne zaključke, imamju šansu da ublaže udarac karmičkog „bumeranga“. Neke Djevice će se susresti sa pravnim problemima. Povećano interesovanje suprotnog pola djelimično nadoknađuje vašu emocionalnu nestabilnost u ovoj teškoj nedelji.

Vaga

U opasnosti ste da poslušate pogrešan savjet i izađete kao gubitnik. Štaviše, savjet će doći od osobe kojoj vjerujete, ali neće donijeti željeni rezultat. Neophodno je da objektivno procenite svoje sposobnosti i snage, a ne da podležete primamljivim izgledima. Mnogi od vas će biti u iskušenju da idu protiv pravila, ali slabe su šanse da će to donijeti željeni rezultat. Uspjeće samo oni koji budu dovljno kritični!

Škorpija

Moraćete da napravite izbore u situacijama vezanim za posao, finansije i odnose. Otkrićete nove sposobnosti. Neke Škorpije će izaći iz veze u kojoj nisu bile kompatibilne s partnerom. Imaćete šansu da se oslobodite dugova, kredita, loših navika da preuzmete kontrolu nad svojim emocijama, a sve to će uticati na vaše psihičko i fizičko stanje. Ljudi oko vas će brzo primijetiti promjene.

Strijelac

Povoljne tendencije prethodne nedelje nastaviće se i sada. Imaćete osjećaj da vas neko “vodi”, pomažući i usmjeravajući vas. Uživaćete u komunikaciji, s dosta entuzijazma ćete praviti planove, izražavati svoje talente. Čeka vas priznanje i prepoznavanje! Potrebno je samo pravilno da iskoristite ovo povoljno vrijeme za sprovođenje svega planiranog. Strijelci koji su u vezi uživaće u harmoniji s partnerom a i usamljeni imaju šanse da upoznaju srodnu dušu.

Jarac

Bićete zaokupljeni problemima vezanim za prijatelje. Nećete uspjeti da ostvarite sve sve svoje dobre namjere. Mnogi će se susresti s nedoslijednošću svog šefa, što će u budućnosti dovesti do smanjenja produktivnosti i loših rezultata. Mogući su sukobi s šefovima. Pokušajte da ublažite svoje ambicije i da ne preuzimate nepotrebnu odgovornost. U vezi, očekujte dosta ljubomore i zahtjeva

Vodolija

Dajte sve od sebe da dovedete stvari u red kako bite u potpunosti iskoristili sve prilike ove nedelje. Finansijski uspjeh, neočekivani pokloni, kupovina, sreća u teškim situacijama učiniće da se osjećate sjajno da se od srca radujete. Mnoge Vodolije će iskoristiti svoju novootkrivenu sposobnost da preokrenu sve situacije u svoju korist, čak i one nepovoljne.

Ribe

Očekuje vas pozitivna nedelja, odlična za sprovođenje svojih planova. Gotovo svi stopirani ili odloženi slučajevi moći će da se privedu kraju, kao i da se sprovedu planovi. Energija će vam biti na visokom nivou, a unutrašnja pribranost i disciplina će vam odlično poslužiti. Sve što se dešava, biće logično i očekivano. Potvrda iz Univerzuma u ​​vidu povoljnih znakova biće glavni pokazatelj da se krećete u pravom smjeru. prenosi novi

Facebook komentari