BOLE VAS LEĐA, KOSA OPADA I ČESTO STE BOLESNI: Evo šta nedostaje vašem organizmu

Vitamin D je topljiv u masti, a najviše vitamina D3 ima u masnim ribama, shiitake gljivama, jetri te žumanjku jaja. Ovaj vitamin smanjuje rizik od virusnih epidemija i jača imunitet, a nedostatak vitamina D može utjecati na pojavu kardiovaskularne, autoimune, maligne, respiratorne i neurološke bolesti te do dijabetesa i hipertenzije.

Ko može imati nedostatak vitamina D?

Neki ljudi koji žive na sunčanim predjelima nemaju probleme s nedostatkom vitamina D jer ga dobivaju kroz kožu preko UV svjetlosti. Ipak, neki ljudi su podložniji nedostatku vitamina D u organizmu. To su: stariji ljudi, ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom, oni koji jedu premalo ribe, vegani, ljudi tamnije boje kože, oni koji ne mogu apsorbirati nutrijente, a među njima i vitamin D, oni koji žive na područjima bez sunca te oni koji uopće ne izlaze van.

Čak 40 do 50 posto svjetske populacije ima problem s nedostatkom vitamina D.

Kako možete znati da vam nedostaje vitamin D?

Simptomi nedostatka vitamina D su vrlo suptilni i teško se povežu s nedostatkom vitamina. Također, kod nekih ljudi se simptomi razvijaju godinama, a i onda se pojavljuju gotovo neprimjetno.

Evo kako možete prepoznati nedostatak vitamina D:

⦁ česte bolesti i infekcije

⦁ umor

⦁ bol u leđima i kostima

⦁ depresija

⦁ teško zarastanje rana

⦁ gubitak kose

⦁ bol u mišićima

Jedna od osnovnih zadaća vitamina D je održavanje imuniteta kako bi se tijelo moglo boriti protiv virusa i bakterija. Ako ste često prehlađeni ili imate gripu, razlog može biti nedostatak vitamina D. Iako za umor mogu biti odgovorne mnoge stvari, nedostatak ovog vitamina je onaj razlog na koji se rijetko pomišlja. Isto se događa i s depresijom. Vitamin D podiže raspoloženje, a kada ga nema dovoljno, može doći do negativnih misli i depresije.

Vitamin D je važan i za kosti, točnije on pomaže da tijelo bolje apsorbira kalcij. Također, zadužen je za rast kostiju, ali i zajedno s kalcijem štiti odrasle osobe od osteoporoze (smanjenje gustoće kostiju). Bez vitamina D kod odraslih može doći i do osteomalacije (poremećaj mineralizacije kostiju). Ako vam je potrebno dugo vremena da rane zarastu, mogući problem je nedostatak ovog vitamina koji povećava proizvodnju spojeva koji su ključni za stvaranje nove kože i brže zarastanje.

Upravo se nedostatak vitamina D povezuje i s bolesti ispadanja kose, alopecijom. Bol u mišićima kod djece i odraslih može biti uzrokovan nedostatkom vitamina D.

Kako provjeriti nedostatak vitamina D?

Količina vitamina D, kao i drugih vitamina može se provjeriti posebnim testovima krvi. Preporučena dnevna koncentracija vitamina D u krvi trebala bi biti pet mikrograma dnevno. Kod starijih osoba preporučuje se veći unos vitamina D i to 20 mikrograma dnevno, pod liječničkim nadzorom i u kratkom razdoblju. Kod dojenčadi tijekom prve godine života mjera je deset mikrograma dnevno.

Kako nadomjestiti vitamin D?

Nakon što se sa sigurnošću utvrdi da vam nedostaje vitamin D, najbolje ga je nadomjestiti prehranom, suncem ili suplementima, ovisno o preporuci liječnika. Vitamin D nalazi se u tuni, sardinama, skuši, bakalaru, lososu, morskim plodovima, a vitamina D ima i u mlijeku, soku naranče, margarinu te siru.

S druge strane, moguće je imati i previše vitamina D u tijelu, do čega najčešće dolazi zbog uzimanja suplemenata na svoju ruku ili jednostavno zbog uzimanja prevelike doze suplemenata. Kao rezultat, tijelo ima previše kalcija u krvi, a to onda može uzrokovati vrtoglavicu, mučninu, često mokrenje, a može doći i do problema s bubrezima.

Nedostatak vitamina D teško je prepoznati zbog simptoma koji nekada mogu proći nezamijećeno. Ipak, manjak ovog vitamina može uzrokovati brojne probleme vezane uz kosti i mišiće. Važno je paziti na prehranu bogatu ovim vitaminom, boraviti na suncu te, ako je potrebno, koristiti suplemente. prneosi “Novi“.

