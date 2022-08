PETRA JE KRENULA NA MORE, A ONDA SHVATILA DA JE U AUTOBUSU IZ PAKLA: “Prvo sam osjetila jak miris..”

Naime, tokom vožnje, vozač je često palio cigarete, slušao glasnu muziku u nedoba, i ono što je možda najgore prema njima riječima, pričao telefonom na kritničnim dionicama puta.

Djevojka iz Beograda Petra Š. (30) prošlog petka se uputila sa porodicom na more. Do Jadrana, odlučila je da ide autobusom poznatog srpskog autoprevoznika. Međutim, ono čemu se nije nadala ni ona, a ni drugi putnici, bila je bahatost vozača koga je opisala kao “Šumahera” koji je preticao druge autobuse i to na opasnim krivinama.

Na sreću nje i putnika, autobus je bezbjedno stigao na destinaciju, ali kako ističe u razgovoru za “Blic”, put će teško zaboraviti. Autobus je krenuo na vrijeme, ali je ubrzo po polasku bilo jasno da neće sve baš ići “kao po loju”.

– Vozač autobusa Šumaher pretiče drugi autobus u krivini malo poslije Zlatibora… Puši cigaru u autobusu. A oko dva poslije ponoći trešti “Njemu cvijeće meni trnje, nikad nije bilo crnje”, Ljuba Aličić i manje poznata ekipa. Ne preuveličavam, zaista – priča ona, još uvijek pod utiscima za “Blic”.

I dok je to mogla donekle i da razume, kao sredstvo držanja pažnje i u svrhu toga da se slučajno ne uspava, ono što je uslijedilo kada je vozač uzeo mobilni telefon, ostavilo ju je zabezeknutu.

– U par navrata je telefonirao. Bukvalno, noga na gasu, jedna ruka na volanu, drugom drži telefon i priča – priča Petra.

Da put iz snova, postane “put iz pakla”, postarala se i putnica koja je sedela iza nje, a koja je ničim izazvana, počela da se maže rakijom.

– Prvo sam osjetila jak miris, pa sam se instiktivno okrenula i imala sam šta da vidim. Naime, djevojka koja je sjedila iza mene, mazala se rakijom. Čitav bas je smrdio na rakiju – kaže ona, dodajući da normalna rakija lijepo miriše, ali da je ova smrdila toliko da je putnicima bilo neprijatno.

Za ponašanje vozača i putnice, nema lijepe riječi.

– Šokirana sam ponašanjem vozača i putnice koja se mazala rakijom. U pitanju je, inače, mlađa djevojka – priča uznemireno Petra

Kako dodaje, od 1994. putuje u Crnu Goru autobusom i ovako nešto, napominje, nikad nije doživjela.

– Samo sam se molila da živi stignemo na more. Ovo je bilo nečuveno – naglašava ona na kraju razgovora.

Facebook komentari