GUGL ZNA O VAMA VIŠE NEGO ŠTO MISLITE! Evo kako da obrišete spisak vaših skrivenih aktivnosti

Google zna o vama više nego što mislite! Sistem podrazumeva detaljne liste za praćenje aktivnosti koje verovatno nikada niste pregledali.

Danas ćemo objasniti kako da ih pronađete i isključite, ukoliko želite.

Šta Google zna o vama?

Za početak, Google zna vaše ime i datum rođenja, ukoliko ste odlučili da podelite osetljive podatke.

Tu su i vaše onlajn aktivnosti, poput veb pretraga, odgledanih Jutjub klipova, ili preuzetih aplikacija, prenosi “The Sun”.

Najveći deo podataka čuva se u “Google Dashboardu”.

Profil za reklame

Određene informacije se koriste za personalizaciju iskustva korisnika. Google pravi i vaš advertajzing profil, kako bi suzio izbor reklama. To i nije loša opcija, jer ćete videti reklame koje vas interesuju, mada zagovornici prava privatnosti imaju drugačije mišljenje.

Moguće je isključiti opciju “Ad personalisation”.

Kako pronaći podatke?

Da biste videli prikupljene podatke, otvorite Google nalog. Potom kliknite na Manage your Google Account > Privacy & Personalization.

Ovde ćete pronaći svoje onlajn aktivnosti, uključujući “YouTube watch and search history” i “Maps timeline”.

Pri dnu se nalazi i opcija “Download or delete your data”. Google će vam objasniti proceduru za dobijanje kompletnog izveštaja (“Get a summary of data in your Google Account webpage”).

Kako “sakriti” aktivnosti?

Naravno da je moguće zaustaviti Google u prikupljanju i čuvanju brojnih informacija u budućnosti.

Kliknite na Privacy & Personalization > History settings > Web & App activity.

Ovde ćete pronaći opciju On/Turn Off.

Ukoliko želite možete isključiti “Location History” i “YouTube History”.

