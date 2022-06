Obične navike dokazano smanjuju salo na stomaku

Salo koje se tu gomila, osim što je mnogim ženama estetski problem, nosi rizik za pojavu bolesti srca i krvnih sudova. Osim toga, uvećava šanse od pojave moždanog udara.

Neke navike koje usvojite, mogu vam pomoći u smanjivanju viscelarnih masti koje se talože oko struka. Viscelarna mast u sebi sadrži tzv. inflamatorne supstance koje se kreću kroz krv i napadaju krvne sudove, a posebno one u srcu. To može dovesti do stvaranja opasnih ugrušaka.

Tih masti ne možete da se oslobodite “preko noći”. Međutim, uvijek se možete potruditi da određenim promjenama u svakodnevici smanjite obim struka. Nije riječ o dijetama i odricanju od hrane, već o navikama koje će vam pomoći u tom procesu.

Jedite kad osjetite glad

Na rafovima prodavnica ima obilje raznih slatkiša i grickalica, pa je danas sve više ljudi koji jedu iz zadovoljstva ili dosade. Mnogi kada su tužni, depresivni ili nervozni utjehu pronalaze u hrani.

Kada primjetite da i vi to radite, osvijestite emocije koje osjećate: recite sebi da niste gladni, već da vam je samo dosadno. Ovo ne znači da treba da se odreknete svega, već da uspostavite balans. Uzmite nešto manje zdravo ako vam se jede, ali pronađite mjeru.

Ustanite sa kreveta/stolice

Ljudi u 21. vijeku sjede više nego ikada. Osam sati sjedenja na poslu, a zatim ležanje ili sjedenje kod kuće sveli su aktivnost na minimum. Ne morate da uvedete treninge, ali dovoljno je da počnete sa šetnjama. Ponekad idite stepenicama, a ne liftom. Uvijek kad možete kupite hranu ili spremite, ne morate uvijek naručivati dostavu. Preporučuje se da ispješačite između 6.000 i 10.000 koraka dnevno.

Spavajte

Kvalitetan san je izuzetno bitan faktor kada je gojenje u pitanju. Ako spavate nedovoljno ili liježete mnogo kasno, to može poremetiti biohemijske procese u organizmu.

Idite u krevet na vrijeme i spavajte 8 sati. To utiče na optimalno lučenje hormona i na mnoge druge procese koji utiču na gojaznost, prenosi b92.

