Ova navika u ishrani je glavni krivac za povećanje krvnog pritiska

“Naime, riječ je pretjeranom konzumiranju natrija. Iako se on najčešće nalazi u običnoj kuhinjskoj soli. Većina ljudi ga unosi u organizam jedenjem delikatesnog mesa, konzervirane hrane i grickalica poput čipsa i slično”, objasnila je u intervjuu za magazin Eat This, Not That.

Preporučuje konzumiranje isključivo svježeg voća i povrća. Isto tako, obavezno isperite konzerviranu hranu prije kuhanja.

Postoji još jedna navika koja “potajno” povećava krvni pritisak, a to je hronična dehidracija.

“Ljudi naprosto ne piju dovoljno vode. Kada se kombinuje ishrana s visokim sadržajem natrija i nedostatak vode, to može biti ozbiljan problem”, kazala je.

Iako stres nije navika u ishrani, on je, naravno, itekako prisutan u našem svakodnevnom životu i vrlo lako može negativno utjecati na krvni pritisak.

“Pretjerani stres ide ‘ruku pod ruku’ s izborom namirnica prilikom kupovine. Većina nas poseže za čipsom ili čokoladom kada smo uznemireni”, rekla je.

Konstantno sjedenje je također navika koja se ne odnosi na hranu, ali podrazumijeva se da itekako utječe na zdravlje. Nedostatak kretanja uzrokuje zastoj hrane u tijelu. prneosi “Klix“.

