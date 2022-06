SAD JE SEZONA OTROVNIH PAUKA: Evo kako da ih prepoznate i izbjegnete ugriz

Mužjaci narastu do pet milimetara i bezopasni, dok su ženke veće i opasne. Narastu od osam do 18 milimetara i one su te koje su otrovne. Možete ih prepoznati po tijelu crne boje, zaobljenom trbuhu na kojem se često nalaze crvene pjege.

Ugriz je gotovo bezbolan i dok otrov ne počne djelovati, većina niti ne zna da ih je pauk ugrizao, sve dok otrov ne počne djelovati.

U pravilu to se događa 10 do 60 minuta nakon ugriza, a bol koja se tada javlja je izuzetno jaka i važno je što prije posjetiti liječnika.Dobra je vijest, kako navodi biom.hr da ugriz crne udovice gotovo nikad nije smrtonosan.

Crne udovice su najčešće na području Dalmacije i Istre, u ovom i narednom mjesecu najaktivnije.

Najčešće žive u suhozidima, procijepima, panjevima, ali može ih se naći i u blizini objekata gdje ljudi drže domaće životinje, građevinskih strojeva, šupama, garažama i vrtovima.

“Crne udovice su po prirodi mirne i skrovite životinje te je potrebno pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila kako izbjeći mogućnost ugriza. Prvo, pri hodanju kroz visoku travu ili rad u vrtu potrebno je imati adekvatnu obuću, te po mogućnosti duge hlače. Drugo, pri čupanju korijenja ili preslagivanju kamenja potrebno je imati kožne radne rukavice. Treće, i posljednje, ako obuća ili rukavice neko vrijeme stoje nekorišteni (npr. radna obuća u spremištu), dobro je treba pregledati prije nego se obujete ili obučete, da nije slučajno neki pauk u međuvremenu u njima napravio dom. Crne udovice rijetko napuštaju svoju mrežu, osim ako ih netko iz nje ne potjera. Većina ugriza dogodi se kada ljudi slučajno prignječe pauka. Stoga, crna udovica nije sklona gristi ljude bez razloga”, navodi biom.hr.

Facebook komentari