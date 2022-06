ZATEKAO JE ŽENU U KREVETU SA KOMŠIJOM, pa mu rekao da joj uradi OVU STVAR: On zanijemio kada je čuo

Poruka Britanca koji je svoju ženu zatekao u krevetu sa komšijom, postala je viralna.

Izrazit “britanski” stil poruke mnogi su ocenili kao “pasivno agresivan”, zato što je u njoj čovek zamolio komšiju da izbegava “prljave radnje” sa njegovom ženom, pošto nisu u otvorenoj vezi, prenosi Miror.

On je poruku podelio na društvenoj platformi “Reddit”, a u opisu je napisao da je došao kući i zatekao ženu sa drugim, kao i da je prilično siguran da je njegov ton u poruci sasvim na mestu.

Gde je poruka ostavljena i kada je konfrontacije došlo nije poznato, prenosi Miror.

– Hej, samo sam hteo da te obavestim da spavaš sa udatom ženom i da mi nismo u otvorenoj vezi, pa stvarno ne bi trebalo da praktikuješ “prljave radnje” sa njom – navodi muž u poruci.

On je dodao da shvata da je čovek ponekad usamljen.

– Ni najmanje mi ne smeta to što si svratio na kratko, kada nisam bio kod kuće. Bilo bi lepo da mi, sledeći put kada odlučiš da to uradiš, javiš malo ranije, kako bih ti napravio mesta da se parkiraš – rekao je on.

Navodno slomljeni muž, poruku je završio sa “Uzdravlje, broj 86”.

Post je do sada komentarisalo 600 korisnika ove društvene platforme.

