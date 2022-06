ŽENSKI HOROSKOP: Najvažnije osobine žena za svaki znak

Žena – Ovan

Vi imate odlučan karakter, volite sve ono što je čisto, jasno, precizno. živo reagujete na sve što se oko vas događa. Pridajete veći značaj akciji nego razmišljanju. Brige vas obuzimaju samo trenutno, ali ne ostavljaju duboke tragove. Ne podležete lako talasima obeshrabrenja i pesimizma.

Obdareni ste samopouzdanjem. Hrabri ste i preduzimljivi. U stanju ste da idete stopu po stopu da biste ostvarili svoje životne koncepcije. Preduzimate i rizike samo da ne biste zalutali u lavirintima neodlučnosti. vaš entuzijazam i dinamičnost su dovoljno snažni pokretači da prebrodite sve teškoće. Inicijativni ste i kad se nađete na raskršću dva puta brzo se odlučujete.

Prezirete komplikovane situacije. Gnušate se ljudi koji nalaze zadovoljstvo u konfuznim pričama i događajima. Ponašate se nonšalantno i ponekad ne merite svoje reči. Često se dešava da tako nekog grubo povredite iako niste imali nameru.

Vaš karakter ima veliki uticaj i na ponašanje u ljubavi. Nikako se ne možete svrstati u red žena – ropkinja, žena koje se povinuju željama i zahtevima muškarca. Suviše ste nezavisni da biste mogli podneti da vas neko stavi u kavez. Tražite uzajamno poverenje, koje će obezbediti život udvoje bez scena i večnih sumnji. Ljubomorni ste i to pokazujete. Zahtevate jasne odgovore na pitanja. Nije lako vašem partneru kad počne da ih mimoilazi i izbegava.

Ako vas voljeni čovek prevari osećate da je vas ponos povređen, da je ranjeno vaše samoljublje i nećete lako preći preko toga. Samo pod uslovom da naiđete na jak karakter, koji je u stanju da dominira vašim, prihvatićete deo odgovornosti. U svemu želite da imate svoju ulogu, da se u svakoj prilici čuje vaša reč. Ako naiđete na ličnost koja je slabija od vas, postoji opasnost da je veoma lako potčinite. Takva situacija neće vam se svideti, jer u dubini duše niste pristalica takvih veza.

Za vas je idealan muskarac koji ima jak karakter, koji će vam imponovati.

Vaša odvažnost, entuzijazam, spontanost igraće veliku ulogu u vašim emotivnim vezama. Nežnosti prema voljenom čoveku javno pokazujete i on je zbog toga dirnut. Ali, tražite da i on pokaže svoja osećanja. U ljubavi kao i u životu tražite punu angažovanost. Dajete sve ili ništa: isto tražite i od svog partnera. Iako ste beskrajno plemeniti, ponekad pokazujete znake egoizma: prvo mislite na sebe pa onda na drugoga.

Ne volite laži i obmane što vas dovodi u neprijatnu situaciju. Pošto nerado gledate na one koji imaju suprotno mišljenje, ljudi su primorani da vas lažu. Ukoliko vaš partner napravi neki pogrešan korak ili neku nesmotrenost, grubo reagujete, eksplodirate. Ali čim se prvi bes stiša postajete razumni i ne želite da produbljujete razdor niti da se svetite. Ali to ne znači da se ponekad ne svetite. Pristalica ste politike “oko za oko”. Ako otkrijete neverstvo, spremni ste da uzvratite na isti način…

Žena – Bik

Vi stojite čvrsto na zemlji. volite sve ono što je postojano i opipljivo. Sanjarenje za vas predstavlja samo duševni odmor. U stvari, sve što je neostvarljivo ili plod vaše mašte povređuje vaše osećanje za praktičnost. Nikad se ne zadovoljavate varljivim obećanjima, slatkim iluzijama i ne prepuštate se fantazijama.

U prijateljstvu ste verni, ali odanost tražite i od suprotne strane. Ako vas neko izneveri, nećete burno reagovati. Vaše reakcije su polagane i manje vidljive, ali zato beskrajno duboke. Ako ste uvereni da se neko prema vama loše poneo, ili da je povredio vašu dobronamernost, to mu nikad nećete oprostiti. Izgubiće mnogo u vašim očima.

Niste pristalica promena i preokreta, ni svega onog što može poremetiti ustaljeni tok vašeg života ili dovesti u opasnost vaš komfor. Takva koncepcija o životu ima i jedan nedostatak. Poštujete principe, predrasude, koncizne ideje. Međutim u životu se principi teško ruše, predrasude postaju neprihvatljive, a koncizne ideje maglovite. Stoga se često oglušujete o savete drugih i upozorenja vaših najbližih. vi želite da radite po svom nahođenju, uvereni u potpuni uspeh. Međutim, uspeh često izostane.

Iako je vaš karakter prilično jak, postoje u njemu i neke slabosti. U načinu života pojavljuju se ponekad pasivnost i lenjost. Bežite od briga i problema, ne volite komplikacije. Kad se za nešto odlučite teško vas je od toga odvratiti. više volite da doživite i krah, nego da se vratite nazad ili promenite mišljenje.

Ljubav igra veliku ulogu u vašem životu. Za vas ona nije sinonim strasti, bura, razdiranja ili romantizma, već nežnosti i uživanja. Kako ste pristalica ustaljenih formi i svega onog što se odnosi na materijalnu stvarnost, kod muškarca vas, pre svega, privlači njegov fizički izgled. Šta se krije iza njegove spoljašnjosti manje vas interesuje. Kad upoznate osobu koja vam se sviđa želite na svaki nacin da privučete pažnju na sebe. Period posmatranja kod vas dugo traje (ponekad i predugo). To nije iznenađujuće, jer vi sve odluke donosite posle dugog i zrelog razmišljanja.

Iako izgledate kao hladna osoba, u suštini ste veoma senzibilni. Čak i ako ste pronašli kod osobe suprotnog pola sve znake privlačnosti, nećete požuriti da s njom odete kod matičara. Pre nego što ste se odlučili na trajniju vezu, želite da budete sigurni da je pravi onaj, koji je pronašao pouzdani put do vašeg srca. Ne vezujete se lako. Ljubav u vašem srcu sporo sazreva. Osećanja se veoma smotreno razvijaju. Od nežnosti i topline osećanja drugog zavisi i vaša ljubav.

Iako ponekad izgledate potpuno ravnodušni, u stvari ste veoma isključivi i ljubomorni, s osećanjem posedovanja u ljubavi. Ne podnosite prisustvo druge žene, pa ma to bila i koleginica vašeg partnera. Umete vešto da ispletete mrežu oko njega da biste ga sačuvali samo za vas… . Ako otkrijete neverstvo, spremni ste da uzvratite na isti način…

Žena – Blizanac

Dinamičnost je najvažnija crta vašeg karaktera. Beskrajno cenite slobodu i nezavisnost. Ne dozvoljavate da vam bilo ko gospodari, niti nameće svoju volju. Međutim, ponekad izaberete pogrešnu stazu kojom ćete krenuti jer zbog samouverenosti ne pošlusate dobar savet drugih.

Veoma ste inteligentni, ali ne i pronicljivi. O ljudima koji vam žele dobro ponekad pogrešno sudite, pa ste u stanju i da ih uvredite. Isto tako netačno ocenjujete namere onih koji vam žele zlo i to vam se sveti iako sami toga niste svesni, jer živite u uverenju da ste dobro postupili.

U poslu umete da pronađete najbolji način ka uspehu. Ambiciozni ste, ali ne bolesno. U profesionalnom usponu nećete smetati drugima. Kada radite ne interesuje vas samo to da vas ljudi cene, već očekujete i materijalni efekat od vašeg napretka i poduhvata. Nikad se nećete prihvatiti posla koji neće doneti i materijalnu korist. Ali, novac trošite nepromišljeno.

Kao i u životu tako i u ljubavi držite do svoje slobode. Čak i kada zavolite nekoga, plašite se da se za njega previše ne vežete. Zbog bojazni da ne postanete njegov rob, možete ga i napustiti, iako znate da vas voli. Iako želite da vaš partner bude kao vi ipak se sa takvim čovekom ne biste mogli složiti. U svakodnevnom životu dolazilo bi do nesuglasica, čak neprekidnog glođanja i svađja.

Ako bi on želeo da vam nametne svoju volju, to ne biste otrpeli i vaša veza bi postala bojno polje. Kada se ipak odlučite na brak, mislite na tu vezu do kraja života. U ljubavi i braku ste verni, što tražite i od svog partnera. Ako se kojim slučajem dogodi da se razvedete, bez obzira čijom krivicom, tog čoveka nikad nećete zaboraviti. Pa iako se upustite u vezu sa drugim, uvek će njegov prethodnik biti u vašoj podsvesti.

Veoma ste ljubomorni i pristalica ste patrijarhalnih običaja i navika. Prevaru nikad ne opraštate. Potpuno ste isključivi. više volite i raskid, nego da ostanete sa onim koji vas je obmanuo.

U ljubavi ste izuzetno temperamentni. Svoja osećanja ne pokazujete javno: štaviše delujete hladno. Sa partnerom ste sasvim drugačiji. Tu vaša ljubav i strast dolaze do punog izražaja. Od osobe koje volite tražite izlive nežnosti i bujne strasti. Iako, pre svega cenite razum, u ljubavi sve podređujete osećanjima.

Volite društvo i želite da se pokažete kao komunikativna osoba, koja ima širok krug poznanika. Zato se nećete nikako moći složiti sa partnerom koji nije dinamičan kao vi. Međutim, u tom traganju za novim poznanicima nećete uvek uspevati. Bićete više sami nego u društvu. Ali nikada nećete do kraja shvatiti da je ponekad bolje imati malo odanih prijatelja nego mnogo neiskrenih…

Žena – Rak

Vi ste veoma osećajna i emotivna osoba. Ali, da biste se odbranili od sveta na neki način, trudite se da sakrijete svoja osećanja. Da biste bili srećni, zatvarate se u “svoj” svet, ograđen visokim zidovima, koji će vas čuvati od razočaranja, neprijateljstva i mržnje koju donosi život. vaš skriveni svet je teško otkriti. U detinjstvu ste se osećali bezbednom u roditeljskom domu. Kasnije, pokušavate da stvorite “svoj” svet, u kome će vladati spokojstvo i sigurnost. Želite da se zaštitite od avantura, drama i naglih preokreta.

Niste ni suviše borbeni, ni suviše realni, ni suviše aktivni. Strah od nepoznatog i eventualnih razočarenja sputava vas da idete napred da savladate prepreke. Zadovoljavate se onakvom kakva jeste, ne želite da se menjate. To bežanje od nepoznatog je potpuno razumljivo, jer se često sukobljavate sa neprijatnostima, brigama i neizvesnošću. Gledajući svet iz svog ugla, vi u sve sumnjate. vaša osećajnost brzo reaguje na svaku agresiju, provokaciju i neprijateljstvo.

U životu ste, pomalo, sanjalica, volite da razmišljate. Ako morate da se sukobite sa životnim tegobama, više volite da se povučete i zatvorite u svoj mali intimni svet, pun želja, maštanja, prijatnosti. Iako volite samoću, to ne znači da vam nije potrebno društvo prijatelja koji će vas okružiti. Dovoljan je i mali broj prijatelja, ali koji će biti iskreni. Možete svakog da shvatite. Tu vam pomaže kako osećajnost, tako i intuicija. Brzo možete da proniknete u tuđe misli i osećanja. Međutim, imate jednu manu: na vas se lako može uticati. Ako to ne mogu postići osobe koje vam nisu suviše bliske, veoma lako uspevaju oni koje volite.

Ljubav vam u životu mnogo znači. Ona je jedna od vaših najvažnijih ciljeva. To u svakom slučaju nisu avanture, prolazni flertovi, slobodna ljubav. Ljubav je za vas vezana sa pojmom o toplom gnezdu. Pošto vam je potreban zatvoreni mali svet da bi vas štitio od životnih neprijatnosti, tražićete ga u porodici, u toplom domu. Zato tražite čoveka koji će vam pružiti sigurnost i nežnost.

Pored toga što ste veoma osećajna priroda, vi ste i veoma romantični. Sanjate o romantičnoj ljubavi, o strasnim osećanjima dva srodna bića.

Ljubav se u vama budi kao plamen; mislite da će večno trajati i zato teško podnosite razočaranja. Ponekad se dečava da muškarcu dugo ne otkrivate svoja osećanja. Ako on nije uporan da sa njih skine veo, ostaćete neodlučni i pasivni,piše Lepaisrecna

Vašu žeđ za idealnom ljubavlju teško je zadovoljiti. Kao i u svemu, i u ljubavi postoji razlika između snova i stvarnosti. To vas najviše plaši.

Od čoveka koga volite tražite nežnost i ljubav koja vam je toliko potrebna. Želite da on bude postojan, solidan. On mora čvrsto da stoji na nogama, jer vama to često ne polazi za rukom. Potrebna vam je sigurnost da biste bili zadovoljni…

Žena – Lav

Vi niste slaba žena koja se prepušta da je nose talasi sudbine. vaša vitalnost, volja, vaš autoritet, omogućuju vam da uđete u kategoriju onih žena koje dominiraju, koje ne dozvoljavaju da budu pobeđene. volite akciju i kretanje. U to unosite svu snagu i energiju. Teško vam je da ostanete na jednom mestu, da sanjarite i ništa ne radite. Ne podnosite lenjost, čak ni kada se odmarate.

Ponos, a često i taština, igraju veliku ulogu u postizanju uspeha po svaku cenu. Predostrožni ste i ništa ne prepuštate slučaju. Imate suviše visoko mišljenje o sebi da biste se mogli zadovoljiti trenutnim stanjem.

U odnosu prema drugima poštujete izvesna pravila ponašanja. Suviše ste otvorena priroda da biste mogli da podnosite lukavost i podmuklost. Kada vam se nešto ne sviđa, to odmah pokažete. “Mlaka” i nedefinisana osećanja dovode vas do očajanja. vaš karakter se teško prilagođava ljudima koji su uzdržani u osećanjima. Zato ne trpite ljude koji sede na dve stolice, koji su neodlučni, kolebljivi. verujete da svi ljudi mogu da budu otvoreni kao vi, a kada se uverite da nisu, gorko ste razočarani. Tako nanete rane teško zarašćuju.

Mada ste iskreni, ponekad volite da se šalite, da se prikazujete onakvom kakva u stvari niste. vaše male brige činite velikim da biste privukli pažnju drugih. Kod vas postoji još jedna kontradiktornost. velikodušni ste i srećni kad drugome možete da učinite neku radost. Međutim, ponekad ste egoista i pre no što pomislite na drugog, vi prvo mislite na sebe.

Najveća vrlina koju posedujete je vernost. vi ste duboko privrženi osobama koje su zadobile vaše prijateljstvo. Ta odanost odoleva vremenu i iskušenjima. Potrebno je da vas neko ozbiljno prevari pa da o njemu promenite mišljenje koje ste imali. Ponekad, iako ste svesni da vam je neko učinio nešto nažao, ostajete slepi da ne biste bili razočarani.

Imate čvrst karakter. Zato ne podnosite da neko na vas utiče. U odnosima sa ljudima ne trpite kaprice, prenemaganja, izveštačenost. Pošto ste tip strasnih žena, vi tačno možete da odredite šta vas privlači a šta odbija kod nekog muškarca. vi ili volite nekog ili prezirete.

Ako vam se neki muškarac sviđa, vi mu to otvoreno dajete do znanja. Ako volite, potpuno se predajete osećanjima, bez ikakve uzdržanosti. Osećanja iskazujete bez suvišnih reči. Ipak, umete da pravite razliku između trenutnih utisaka i trajnijeg osećanja. Ne podnosite ništa nejasno i neodređeno u ljubavi. Iz strpljenja vas izvode osobe koje jednog dana pokazuju prema vama znake obožavanja a već drugog izlive netrpeljivosti. Bilo bi pravo čudo kada biste se vezali za takvu vrstu ljudi…

Žena – Devica

Sve što se odigrava oko vas primate intelektom. U stvari, čuvate se kao kuge svega što je diktirano instiktom, prolaznim utiscima, oduševljenjem i strastima. Prema drugim ljudima ne pokazujete spontanost, suvišno oduševljenje i žarku želju za prijateljstvom. Po prirodi ste suviše rezervisani i stidljivi da biste javno pokazali svoja osećanja.

Jedno je sigurno: prema vama treba imati obzira. Oni koji su uspeli da vam se približe moraju da se čuvaju da ne ozlede vaša osećanja. veoma ste osetljivi i sa podozrenjem primate ružne reči, kritike. Teško je pretpostaviti da biste, s obzirom na vaš karakter, mogli s lakoćom da se prepustite strasnoj i impulsivnoj ljubavi, koja može doneti nepredviđene promene. Ni ljubavi, kao ni svemu ostalom, ne prepuštate se olako plašeći se svojih instinktivnih reakcija. Kratko rečeno, vas je teško osvojiti.

Kada sretnete muškarca koji vam se dopada, i kome se vi dopadate, teško da ćete mu se istog momenta baciti u zagrljaj. U prvom redu zato što i sami niste sigurni u svoja prava osećanja. Uvek ćete se upitati da li je to prava ljubav ili samo prolazno osećanje.

Da biste to razjasnili, stavljate na probu najpre sebe, a zatim i osobu koja vam se dopada i koja vas na neki način uzbuđuje. Analizirate svoja osećanja, držite se na odstojanju, čak ste skloni da ismejavate sopstvenu idilu da biste se uverili hoće li odoleti svim iskušenjima. I vaš partner mora da bude “testiran”. vi ga procenjujete, tražite u njegovim rečima i najmanju glupost, pokušavate da otkrijete njegove ćudi i mane.

Ustručavanje da se potpuno predate osećanjima nije motivisano samo vašom stidljivošću i urođenom rezervisanošću. To je izraz i paničnog straha da ne počinite neku grešku vezujući se za čoveka koji nije stvoren za vas, a ujedno i nepoverenja u nešto nepoznato što vas očekuje: ljubav. vi ste privrženi svojim navikama. Čini vam se da živite u udobnom gnezdu, koje ste sami stvorili, pa se onda pažljivo pitate neće li vam osoba koja je usla u vaš život razrušiti taj mirni kutak i odvesti vas tamo gde ćete morati da pređete prag pakla, a dotle ste živeli u svom spokojnom raju. Kad o svemu tome mislite, ne usuđujete se da učinite prvi korak i prihvatite ljubav koja vam se nudi. Želite da pobegnete.

Jednog dana kad pobedite strah i podozrenje, sigurno je da ćete muškarcu, koga ste odabrali, biti privrženi do krajnosti. vi ste verna zena. Ne samo zato što ne želite da prevarite čoveka za koga ste se vezali, već i zbog toga što se plašite da će vaša osećanja izaći na videlo. U svemu ste diskretni, obazrivi, sramežljivi. Kao što i život shvatate ozbiljno, tako primate i ljubav. Potrebno je da to shvati i vaš partner. Mnogo veći značaj ima ono što je skriveno u vama nego ono što pokazujete…

Žena – Vaga

Za vas se ne bi moglo reći da ste odlučna i energična osoba. U donošenju odluka ili obavljanju nekog posla oklevate i nikako da pronađete pravi put i pravo rešenje. Niste ambiciozni i uvek je potreban neko kome ćete prepustiti deo svojih obaveza. U sve što preduzimate želite da se sva unesete, ali vam to ne polazi uvek za rukom. I onda kada vam se čini da prepreke nikako ne možete da savladate, povlačite se i mirite sa sudbinom.

Želite da se dopadnete drugima, društveni ste, volite da izlazite, uživate u komplimentima. U vama postoje dve ličnosti: jedna koju pokazujete drugima, ponekad mirna i krotka, ponekad sušta suprotnost, naprasita i eksplozivna; druga je ona koju nikad ne pokazujete, koju retko ko može da otkrije i koju ljubomorno čuvate. U strahu da vas ne otkriju vi se prikazujete drugačijom, često stavljate na sebe masku ljubaznosti i osmeha da se ne bi otkrilo vaše neraspoloženje.

Odličan ste glumac, čak i prema najbližim osobama. Nemate zbog toga mnogo prijatelja, a kad steknete nečije prijateljstvo, želite da ga zauvek zadržite i ljubomorno ga čuvate. Prijatelji su vam naročito potrebni da bi vas podržali u vašim namerama koje su često neodlučne. Tražite oslonac koji vam je zaista potreban.

Ne volite bučne scene i svađe, pa ipak se nađete u njima. Niste čak ni svesni da ste ih sami svojim ponašanjem izazvali.

Osećajni ste i strasni. Posedujete izvestan šarm. Ljudi u vama vide nešto tajanstveno, misteriozno. Izuzetno ste inteligentni, samo tu odliku ne usmeravate uvek u onom pravcu gde bi najviše došla do izražaja. Čak i kada je reč o profesiji mnoge vage nisu krenule odgovarajućim putem. Često izaberu onaj posao koji nije stvoren za njih i u kome ne mogu da pokažu značajnije rezultate.

I u izboru partnera mnoge vage greše. Smatrajući da partner treba da im bude glavni oslonac u životu, vezuju se za onog koji postaje pravi tiranin čim oseti njihovu slabost. vama bi najviše odgovarao muškarac koji bi znao da ceni vaše kvalitete i koji vam ne bi stalno prebacivao zbog nedostatka energije da podnosite životne i druge teškoće. Potreban vam je partner jakog karaktera, ali koji bi bio i izuzetno nežan i pažljiv. Grubost ma kakve vrste ne možete da podnesete – bolje slatka laž nego istina. Ukoliko ispunjava ove uslove, mogao bi da bude siguran da ćete ga iskreno voleti.

Niste skloni promenama u ljubavi, ali ako vam se dogodi da sretnete osobu koja će vam se učiniti simpatičnom, a okolnosti su povoljne, nećete smatrati za greh da se upustite u malu avanturu sa njom. To ćete brzo zaboraviti. Nećete smatrati da ste učinili nešto strašno. Nikad se ne biste upustili u neku dublju vezu na drugoj strani, pogotovo ako ste uvereni da vam je partner i dalje potreban kao prijatelj i oslonac…

Žena – Škorpija

Vi niste pasivna, mirna, krotka zena. Plahovite ste i strasne prirode. U životu ništa ne radite napola. Ne volite neodlučnost. Kad se bacite u neki poduhvat, kad učestvujete u nekoj diskusiji, kad doživljavate neku avanturu, idete uvek do kraja. Ili, pak, ništa ne preduzimate.

Razočaranja i neuspesi vas duboko pogađaju. Kod vas u svemu dominira instinkt. Najbolje odluke diktirane su vašom intuicijom. vaši prvi utisci o ljudima i stvarima su često tačni. Ne pravite taktičke ili psihološke greške. Ta sposobnost da procenjujute ljude ponekad vas čini suviše sigurnom u sebe i svoje mišljenje. Ako neko ne misli kao vi, delite mu savete ili ga kritikujete. A to se ne dopada svim ljudima (ako se uopšte dopada bilo kome).

Izvesne žene traže mir i njihova osećanja i emocionalne reakcije podsećaju na tihu vodu. To kod vas nije slučaj. Vaša osećanja su pravi orkan. Simpatija ili antipatija koju osećate prema ljudima odmah se na vama primećuju. Retko možete skriti svoje raspoloženje. Događa vam se da ste se u nekoj osobi prevarili. U tom slučaju brzo prelazite sa ljubavi na mržnju ili obrnuto.

U ljubavi ne spadate u kategoriju hladnih žena, lišenih strasti. Kako su vaše reakcije u životu nagle i neposredne, takve su i u ljubavi. Od prvih trenutaka poznanstva osetite privlačnost prema nekom muškarcu.

Fizička ljubav za vas ima veliki značaj, pa prema tome i fizički šarm igra veću ulogu od moralnih ili intelektualnih kvaliteta. Jednom rečju ne možete da volite ako i ne želite.

Vaša strast i snaga kojom ona ključa svrstavaju vas u red onih žena koje imaju moć zavođenja i sposobnost da privuku pažnju muškarca. Mnoge žene rođene u znaku Škorpije, iako nisu lepotice, fascinantno deluju na muškarce… Nedefinisani, čudni šarm, koji pokreće vibracije u dubini vaše ličnosti, umete dobro da iskoristite. Kad je neki muškarac siguran da vam se dopada i da vas privlači, uspećete da ga zarobite hiljadama nevidljivih detalja. U toj suptilnoj igri umete da koristite, do savršenstva, sve svoje adute. Čovek koga ste izabrali neće odmah prodreti u tajne vaše ličnosti. Za njega ćete dugo biti misteriozna osoba. To će biti jedan od snažnih pokretača njegove ljubavi. Osoba koja poželi da vas odjednom sasvim upozna reskira da vas zauvek izgubi.

Moglo bi se pomisliti da je ljubav za vas samo igra, a svi vaši napori upravljeni na to da nekoga osvojite, a da sami ostanete neosvojiva stena. Ali to nije istina. Iako umete da iskoristite svo oružje osvajanja, to činite bez zadnjih namera. veoma ste senzibilna osoba i uvek želite sve ili ništa. Spremni ste da se predate do kraja, bez ustezanja i nesebično, onome koga ste odabrali. Izabranik postaje centar vašeg življenja.

Kada se udate niste uplovili u mirne vode. volite akciju, kretanje, obnavljanje. Ljubav za vas nije samo strast, nego i večna borba. Treba početi bitku i pobediti. U životu želite da dominirate ljudima, događajima, stvarima. Ni vaš izabranik ne može to izbeći. Uvek ćete želeti da mu nametnete svoju volju…

Žena – Strelac

Vaš karakter se ispoljava u dva pravca. Prvi vas vodi ka mirnom životu u kome ćete naći sigurne i verne prijatelje, što će laskati vašoj taštini. Druga strana vašeg karaktera je sasvim drugačija. Vi ste smeli, nezavisni, želite da prekoračite ustaljene barijere, upuštate se u rizike da biste ostvarili neki ideal, neki vaš plan, samo zato da biste pokazali ljudima koliko vredite.

Ambiciozni ste. Želite da se tako postavite u životu da sve bude podređeno vašim planovima, čije će vam ostvarenje doneti poštovanje drugih. Niste ravnodušni ni prema čemu što bi moglo da uveća vaš ugled i prestiž. Imate istančano osećanje za sve životne vrednosti; ne zanemarujete ništa što bi na bilo koji način moglo da ide u vašu korist.

Mnogo držite do mirnog života, bez naglih promena. Ne volite nikakvu zbrku i anarhiju. Za vas je život neprekidna borba.

Vaš temperament je naprasit, neobuzdan i on vas uvek gura napred. Ta vitalnost, koju vaša okolina teško može da shvati, mora uvek da se iskaže. Iako vam se ponekad javlja želja da budete sami i nezavisni, vi volite da budete u društvu, da privučete simpatije drugih. vređaju vas neprijateljski postupci. Mržnju ne možete da podnesete.

Vaša prirodna veselost i smisao za humor igraju ogromnu ulogu u odnosima prema ljudima. vi ste otvoreni, lojalni, cenite tačnost i korektnost. Ako drugi nisu kao vi, onda ste revoltirani, bunite se. Ne podnosite lako da vam neko komanduje.

U ljubavi, prva želja vam je da sretnete muškarca koji će vam se diviti i koga ćete moći da predstavljate prijateljima bez imalo ustručavanja. Prezirete osrednje vrednosti i zato se u ljubavi ne zadovoljavate bilo kim. No, to ne znači da u jednom čoveku tražite savršenstvo, jer ste svesni da takav ne postoji. Potrebno je da poseduje takvu inteligenciju i takav šarm koji će dirniti u vaše samoljublje.

Za vas ljubav znači divljenje i zato vaš izabranik mora biti čovek jakog karaktera i dobro prekaljen. Čovek slabe volje, koji će popuštati vašim kapricima, nikako vas neće učiniti srećnom. vaši odnosi će doživeti katastrofu. Ako u početku i budete podnosili takvog čoveka, jednog dana će ipak doći do eksplozije.

Ne volite ljude koji stidljivo iskazuju svoja osećanja. Bojažljivi dokazi ljubavi nisu vam potrebni. Čovek vašeg života mora otvoreno da iskaže svoju ljubav i da je na svaki način dokaže. Ako se oduševljava za sve ono što vi smatrate vrednim, njegov će ugled porasti u vašim ocima i vi ćete ga ceniti i voleti.

Da li ste ljubomorni? Ne mnogo. Pre svega stalo vam je da ne budete ismejani. Ipak, prevaru nećete nikada oprostiti, jer je njome povređena vaša sujeta i samouverenost. Osim toga ne volite skandale i ogovaranja. U odnosima sa partnerom ne sme ništa da ostane tajnovito i obavijeno velom neiskrenosti…

Žena – Jarac

Vaš odnos prema životu je realan. Volite postojanost. Cenite samo one ljude koji imaju izvesnih vrednosti, naravno u skladu sa vašim shvatanjima. U životu ne volite da gubite vreme. Prezirete laka ćeretanja, dokone razgovore. Ukratko rečeno, vi niste od onih koje provode dugo vremena pred ogledalom, doterujući frizuru ili ulepšavajuci lice. Dan ćete provesti mnogo korisnije.

Realista ste. Umete tačno da prosudite pojedine događaje. Čak i onda kada ste spremni da preuzmete neki rizik, što se retko događa, uvek sve unapred dobro isplanirate. U svom poslu, kao i u životu, ne želite da na svaki način privučete pažnju drugih. Radite diskretno i vredno kao mrav i tek se na kraju mogu oceniti vaši napori koje ste ponekad godinama ulagali. Kroz rad želite da dokažete da ste neophodni, za razliku od mnogih koji neprekidno ističu svoje vrednosti i precenjuju sami sebe.

Samoća je vaše utočište. Sami ste odlučili da živite po strani. Ne bi se moglo reći da ste veliki optimista, vesela i razdragana osoba. Takvim ljudima niste ni mnogo naklonjeni. više volite društvo melanholičnih osoba, kakvi ste sami. Život je za vas nešto veoma ozbiljno. Od njega ne očekujete mnogo radosti, ne verujete ni u kakva čuda. Kada dobijete neku satisfakciju ne primate je kao obavezu već kao pravi poklon. Umete da gospodarite svojim osećanjima, koja drugima retko otkrivate. Za vas je sposobnost da se kontrolišete i upravljate svojim osećanjima pitanje časti.

Nije vas lako osvojiti. Kod vas ljubav ne može naići kao grom iz vedra neba. Niste stvoreni za plamene stvari, romantizam – ženski Jarčevi retko kad doživljavaju velike ljubavi. Kada volite, ili bolje rečeno, kada se odlučite da to priznate, to se obično događa posle dugog poznanstva sa nekim muškarcem. Prethodno ga dobro proučite, stavite na probu da biste se uverili da vam može pružiti ono što od njega očekujete. Ovo ispitivanje može trajati i mesecima.

Ljubav se kod vas sporo rađa i vaša naklonost i poverenje teško se dobijaju. Ako vam se neko svidi, nećete mu to pokazati bez stida i ustezanja. Nikada ga nećete privući koketerijom, fizičkim izgledom, već pametnim razgovorima, inteligencijom. Kada ste ipak odlučili da se za nekoga vežete, to je odluka za ceo život. Ni vreme ni dugi rastanci ne mogu poremetiti vašu ljubav.

Vaš partner mora biti do maksimuma strpljiv. Ne sme ničim da vas iznenadi ili povredi. vi ne volite velike izlive strasti i bučne scene. Ne tražite neprekidne dokaze ljubavi niti ih sami pružate. Time vaša ljubav i odanost nisu ništa manje. Ipak, trebalo bi da znate da mnoge pripadnice vašeg znaka ostaju do kraja života neudate. A one koje se udaju, često to čine u zrelim godinama, više po nalogu razuma nego srca…

Žena – Vodolija

Iza vašeg, ponekad, ironičnog stava krije se nesigurnost i nedovoljno samopouzdanje. Živite u svom svetu snova i nemate hrabrosti da se sukobite sa Istinom, koja u životu nije uvek lepa.

Vaša shvatanja o svetu u kome živite su idealistička. Na vas se može uticati. Svesni ste toga, branite se, stavljate na sebe masku ironičnosti, ponekad i cinizma. Ali to kratko traje. vaša blagost i dobrota ponovo vas obuzimaju.

Posedujete širinu duha. Svakog čoveka pomno analizirate, trudite se da ga dobro razumete. To ne činite iz puke radoznalosti, već iz želje da se približite ljudima, da ih razumete, da im pomognete.

Niste mnogo preduzimljivi. Ali pošto posedujete veliku inteligenciju i moć produbljivanja, u poslu napredujete, okolina vas ceni. Nikad se u tome ne služite metodama za koje smatrate da su nedostojne čoveka: uspeti po svaku cenu. U stvari, ni sami niste svesni koji cilj stoji pred vama.

Veoma ste osećajna osoba. U vas se može imati veliko poverenje. Prijatelje nikad nećete izdati. Ako vam je neko nešto poverio, može biti siguran da ćete ćutati i da to od vas niko neće saznati. Zato ljudi vole vaše društvo.

Volite promene i putovanja, ali zbog neodlučnosti retko ostvarujete te svoje želje. Zadovoljavate se malim promenama, novim rasporedom stvari u vašem domu, odlaskom na kraće izlete.

Veoma ste zavodljivi i privlačite pažnju muškaraca, koji žele da vam se približe. Ali, pored vas se retko ko može dugo zadržati. Ne napuštaju muškarci vas, već vi od njih odlazite. Smatrate da nijedan od njih nije onaj pravi. A kada se jednom upletete u mreže ljubavi, to je obično za ceo život.

U ljubavi ste velikodušni. voljenoj osobi poklonićete sva svoja osećanja. Ali to isto tražite i od svog partnera. Zbog toga ste ljubomorni. Tu ljubomoru nećete uvek pokazati, ali ćete danonoćno patiti. vašom ljubomorom više ćete naneti bol sebi nego voljenoj osobi.

Muškarca tiranina ne biste mogli podneti. A ako naiđete na nekog blage naravi, umećete da učinite sve da pored vas bude srećan. vama je potreban čovek jačeg karaktera nego što je vaš i veći realista, koji će moći da vam neprimetno pomaže, koji neće isticati svoju snagu i borbenost i koji će vam u svakoj situaciji pružiti podršku. To može da vam pruži samo neko ko je isto tako širokog duha kao sto je vaš i istančanih osećanja.

Ne volite laž i izveštačene ljude i situacije. volite i cenite prirodnost u ponašanju i ophođenju. Sve što ima prizvuk neiskrenosti i lažnih vrednosti, prezirete do dna duše. Zbog te osobine ne možete naglo da se odlučite kome ćete pokloniti svoje srce. A kad se to jednom dogodi smatrate da ste na vrhuncu sreće. vašem partneru svakodnevno ćete činiti male radosti, samo da bi i on bio srećan…

Žena – Riba

Vaš karakter je pun suprotnosti. Možda toga niste ni svesni, ali za većinu ljudi u vašoj okolini ste čudna i neuhvatljiva osoba.

Vi se menjate. Nalazite zadovoljstvo da budete obavijeni nekom vrstom magle, ne dozvoljavate da se ona razgrne. vaša sklonost ka sanjarenju i nedefinisanim situacijama navodi na pomisao da ste ponekad “mesečarka”, lišena svakog smisla za realnost.

Gruba reč, oštra kritika, zloba, mogu vas raniti do grčevitog bola. Nemate snage da se borite, da uklanjate prepreke na svom životnom putu, puštate da vas drugi vode, priklanjate se njihovim željama. Ipak, ne može se reći da ste lišeni svake inicijative i da se potpuno prepuštate sudbini. Ako naiđete na iskrenu podršku, vi ćete hrabro ići napred.

Nepopravljivi ste idealista. volite ili biste voleli da se žrtvujete za nešto veliko da biste ostvarili neki svoj ideal. Prema drugima ste tolerantni do krajnosti, ne volite one koji vas osuđuju i ne trpite prebacivanja i kritike. vaš šarm i prirodnost igraju veliku ulogu u odnosima sa drugim ljudima. veoma ste intuitivni. Kako ste veoma osetljiva osoba, puna uobrazilja, postoji mogućnost da se uplašite od života i njegovih košmara. Vaša ličnost je veoma kompleksna, puna tajni, teško pristupačna. Da bi vas neko voleo, mora dobro da vas upozna.

Ljubav vas zbunjuje od prvog trenutka. Ako osetite naklonost prema nekome, niste sigurni u samu sebe, pa je stoga ne otkrivate. Dolazi do čudne situacije: do prestanka ljubavi pre nego što je počela. Kako sumnjate u svoja osećanja, plašite se da vas ona ne odvedu na neželjene staze. Živite u večnom strahu da će ih neko otkriti. U stvari, strepite od mogućnosti da ćete biti prevareni.

Patnju ne biste mogli da podnesete. Vi uvek balansirate između želje i uzdržljivosti, i ta ravnoteža vas uljuljkuje. Međutim, doći će dan kada će vaša skrivena osećanja izići na površinu i savladati vašu neodlučnost. Na tom sporom putovanju, potrebno je poštovati izvesna pravila, da se ne biste ponovo vratili u svoju ljušturu. Čovek kome se dopadnete mora se čuvati reči koje bi vas mogle povrediti, postupaka koji bi vas mogli šokirati. U ljubavi, pre svega tražite nežnost, izuzetan takt, čak tajanstvenost.

Ne treba nikad zaboraviti da ste veoma osetljivi, romantični. Umete da cenite iskreno poštovanje i da razlikujete lažne reči od pravih.

Vama su snovi potrebni, i ako osoba koju zavolite ne može da u njima učestvuje, mora se bar truditi da ih ne razbije. vaš život u snovima neće ništa smetati realnom životu sa voljenom osobom. Ipak, ljubav koja će vas vezati za jednog čoveka neće biti nimalo jednostavna. vaša osećanja uvek će biti puna vrtloga i okrnjena izvesnom nevericom. Živite i stalnom strahu da ćete izgubiti onog za koga ste se vezali i tražite, bez prestanka, dokaze njegove ljubavi i odanosti. Svaki rastanak, čak i kratak, pobuđuje u vama izvesne sumnje…

