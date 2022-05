Veliki mjesečni horoskop za juni: Jedan znak čeka ljubav iz snova

OVAN

Posao

Kako ste detaljno razradili plan, uspjeh je zagarantovan. Mnogi su vas zaplašili lošim prognozama, pa se čudite kako su omanuli. Sretni i zadovoljni iščekujete putovanje. Bilo bi dobro da što prije završite većinu započetih poslova, jer će u protivnom biti prilično problema.

Situacija zahtijeva da budete odlučni, nikako kolebljivi u poslovnim potezima. Već ste i sami uvidjeli da ne trebate dozvoliti da drugi utiču na vas, jer to veoma loše djeluje na vašu stabilnost. Već ste napravili planove kako da prestignete konkurenciju i ostanete vodeći na tržištu. Od ovih poslova možete imati dvostruku korist u budućnosti, kako finansijsku, tako i statusnu.

Ljubav

Slobodni pripadnici znaka odgađaju susret sa Strijelcem zbog straha od neuspjeha. Umjesto da na sebi svojstven način kidišete, strpljivo čekate svojih pet minuta. A zaista nemate razloga za strah od neuspjeha. Simpatija samo čeka vaš sljedeći korak. Nemojte odlagati susret, jer svaki povoljan trenutak prođe, nepovratno.

Za Ovnove u braku, voljena osoba od vas očekuje samo dobro raspoloženje i zato se potrudite. Toliko možete da učinite za nju. U ovom trenutku poslednje što vam treba su izlivi ljubomore. Toga se čuvajte, jer vrlo lako može doći do sukoba. Nijedno od vas se ne može pohvaliti pretjeranom strpljivošću.

Zdravlje

Više se odmarajte i uzimajte vitaminsku terapiju. Kontrolišite krvni pritisak svakodnevno.

BIK

Posao

Dajete sve od sebe, ali nisu vam dostupni neki neophodni podaci, pa su mogući zastoji u poslu. Iako pokušavate da racionalno dođete do odgovora na neka pitanja, ne ide. Važno je da ne donosite ishitrene odluke, već da mirno i staloženo sačekate da se kockice polako slože. Ukoliko smatrate da negdje griješite, posavjetujte se sa iskusnijom, starijom osobom. Ne skrećite u mističnu varijantu, već prihvatite probleme kao sastavni dio života, jer oni nisu rijetki, pa je potrebna ozbiljnost i odgovornost. Što prije se distancirajte od negativnih ljudi i svih situacija koje djeluju opterećujuće na vaš nervni sistem.

Ljubav

Nalazite se u teškoj dilemi kada su emocije u pitanju. Osjećate da vas partner verbalno maltretira, vjerovatno želi da vam skrene pažnju na neki detalj koji vam je promakao. Potrebno je da malo više pažnje obratite na poruke koje vam partner šalje. Želi da čitate više između redova. Više ste posvećeni poslu i to mu smeta već neko vrijeme. Vi niste imali vremena da se time bavite, sve do sada! Pokušajte da se postavite u njegovu pozciju, da li biste bili zadovoljni da ste na njegovom mjestu?! Vrijeme odmora i putovanja trebalo bi ispeglati neke nesuglasice od ranije, jer kako biste inače nastavili dalje?!

Zdravlje

Manji problemi sa disajnim putevima. Izbjegavajte cigarete i zadržavanje u zagušljivim prostorijama.

BLIZANCI

Posao

Posao je u drugom planu, jer ste okrenuti domu i pravite veliko spremanje, krečenje ili mijenjate raspored. Tako se opuštate i trošite akumuliranu energiju. Teško možete da razumijete sebe, a kamoli druge. Možda je to jedan od razloga za nesporazume koji se javljaju u komunikaciji i saradnji. Svakako morate povesti računa kako se ponašate i šta izgovarate.

Poradite na svom egu, možda su i drugi iz vašeg poslovnog okruženja u pravu, moguće i da oni imaju dobra rješenja. Dozvolite da ih iznesu. Nije vam lako, ali morate proći i kroz krize, a najbolja terapija je fizička aktivnost. Tada ste potpuno posvećeni obavljanju radova, mentalno ste opušteni.

Ljubav

Nastupio je period blagog nezadovoljstva i emotivne nestabilnosti. Ne razumijete partnera, ali očekujete, i to s pravom, da on razume vas. Budite tolerantniji. Porazgovarajte, jer je nezadoovoljstvo obostrano. Pokušajte da nađete rješenje. Ukoliko ne uspijete, najbolje rješenje za vas je razlaz.

Moguće je da sasvim slučajno sretnete osobu sa kojom ste nekada imali vezu. Pokrenut će se emocije i želja za obnavljanjem veze. Pazite koje ćete teme tom prilikom započeti. Moguće da je partner već zauzet, pa ćete nehotice ući u tajnu vezu, a to svakako ne želite. Niste osoba koja bi se zadovoljila polovičnim rešenjima.

Zdravlje

Iako se zdravlje popravlja, i dalje muku mučite sa poremećenim snom. Manje vremena provodoite pred tv ekranom.

RAK

Posao

Ovo je period poslovne ekspanzije. Doživjet ćete procvat svojih mogućnosti, ali pod uslovom da radite na tome. Ništa ne pada s neba, pa ni dobitak. Mnogi pripadnici znaka već sada počinju da osjećaju povoljne vibracije.

Ostvarit ćete planove koje ste otpisali kao moguće, uz pomoć osobe u znaku Bika. Finansije će se srediti i to će vam dati elan za nove poslove. Podstičite kod sebe kreativnu radoznalost i upornost, ali samo do one granice koja neće predstavljati problem da ostvarite svoje poslovne namjere. Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, kao i vrijeme koje ćete posvetiti samo sebi.

Ljubav

Potreba za ljubavlju biće naglašena tokom cijelog perioda. Sa Lavovima se super slažete, ne samo u spavaćoj sobi nego i duhovno. Ako ste slobodni, možete preko posla upoznati interesantnu osobu. Ako ste u vezi, bit ćete na velikom iskušenju.

Dobro razmislite. Ulazak u paralelnu vezu nije nešto u čemu se snalazite oduvijek. Trudite se da isključite negativne emocije. U dobrom društvu ili uz emotivnu bliskost sve izgleda mnogo lakše i ljepše. Računajte na podršku svoje porodice. Opustite se maksimalno i uživajte u prijatnim trenucima. Izbegavajte provokativno ponašanje i impulsivno reagovanje u društvu bliske osobe. Pažljivije birajte društvo za omiljenu zabavu.

Zdravlje

Imate pojačan apetit, pa su mogući problemi sa povećanim šećerom i masnoćama u krvi. Budite umjereniji u jelu i piću.

LAV

Posao

Teško vam pada odrađivanje, ali ne može sve da se radi s entuzijazmom, jer postoje neke stvari koje obavljamo po dužnosti. Emotivniji ste nego inače, reagujete na svaku sitnicu, što se odražava na psihu. Budite praktičniji i štedljiviji kad su osećanja u pitanju. Štednja, štednja i samo štednja.

To ne važi samo za novac, već i druge, mnogo važnije stvari. Potrudite se da ne otvorite previše i da svoje uspjehe ne iznosite osobama koje bi mogle da vam naprave problem u odsutnom trenutku. Budite realni. Platite sva zaostala dugovanja. Važno je da upotrijebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.

Ljubav

Postali ste zavisni od partnera. U vaš život je unio mnogo nježnosti i promijenio sistem vrijednosti. Teško možete odoljeti navali šarma s njegove strane. Slobodnim Lavovima prija prisustvo osobe u znaku Bika, ali ne zaboravite da je sve to prividno. Oni koji su u vezi mogu očekivati dosta emocija danas. Nastupajući period interesantan i nepredvidiv. Voljena osoba ima različite prigovore na vaše ponašanje.

Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju opomenu. Slobodni pripadnici znaka moraju se više aktivirati na emotivnom planu. Pripazite se da pogrešnom procjenom ne ostanete i bez vrapca u ruci, i bez goluba na grani. Bit ćete na velikim mukama, jer je moguće da se pojave dvije šanse za novu emotivnu vezu.

Zdravlje

Slabe tačke osoba rođenih u znaku Lava su srce i kičma. Čuvajte se ishitrenih reakcija kojima ste skloni.

DJEVICA

Posao

Spremite se da zasučete rukave jer vas tokom narednih dana očekuje naporan rad. Imaćete uspjeha u svim poslovima, posebno u trgovini. Zbog čega ste toliko tvrdoglavi? Da li se isplati toliko nerviranje i šta dobijate time?

Naoružajte se strpljenjem koje će vam ovih dana i te kako biti potrebno. Većina poslova odvijat će se sporije nego što ste očekivali. Ukoliko neko ima primjedbu na vaš način rada ili ponašanje, prihvatite dobronamjernu kritiku. Neko vas dovodi u neprijatnu situaciju, u vama podstiče novu sumnju i zato ne želite glasno da pričate o svojim poslovnim ili privatnim planovima.

Ljubav

Nastupila je nesigurnost. Ljubomorni ste i posesivni u odnosu na voljenu osobu, jer strepite za opstanak veze. Upotrijebite svoje zavodničke sposobnosti i šarm kako biste skrenuli pažnju osobi koja vam se dopada. Jedna osoba sa polja posla odavno pokazuje znake zainteresovanosti, ali vi kao da ništa ne vidite i ne čujete. Probudite se! Djelujete zabrinuto i prati vas ljubavni nesklad.

Vašem partneru nedostaju razumijevanje ili dobra volja. Mnoge dileme vas opsedaju, a rešenja ni na pomolu. Vaše ponašanje odslikava emotivnu slabost ili nemoć da ostvarite svoje namjere. Budite iskreniji u izražavanju svojih osjećanja.

Zdravlje

Ovih dana mogući su bezazleni problemi sa kožom i kostobolja. Razmišljajte o klimatskom oporavku.

VAGA

Posao

Kreativniji ste nego inače, pa će i rezultati biti zapaženi. Ipak, pazite da se ne pogubite u maštanjima i planovima bez pokrića. Kako vam nedostaje smisao za praktično, ovaj nedostatak možete samo da kompenzujete bavljenjem umjetnošću.

U protivnom, pogrešni potezi su gotovo izvijesni. Ne dozvolite da vam pažnju odvlače detalji, jer ćete izgubiti kompas. Ne dopadaju vam se nečije ideje, tako da pažljivo birate situacije u kojima možete da izrazite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u različitim situacijama koje istovremeno uljepšavaju vaše raspoloženje i obogaćuju vaše životno iskustvo.

Ljubav

Emotivni ste i senzualni, ali je pitanje koliko ste praktični. Suviše idealizujete partnera, posebno ukoliko je Vodolija ili Riba. Odnos sa porodicom postaje zategnut i prilično naporan. Podršku ili dobar savjet možete dobiti od osobe suprotnog pola. Iskoristite je.

Iako mislite da uvijek možete pronaći izlaz iz svake sitaucije, bolje je da se oslonite na savjet nekoga ko vam dobro misli. Nemojte donositi ishitreno odluke, jer postoji šansa da pogriješite. Potrudite se da obradujete voljenu osobu na neobičan način. Pokažite da imate izuzetne manire u odgovarajućoj situaciji. Pratite svoja osjećanja i možete ostvariti ono što vam toliko nedostaje. Važno je da krenete u susret dešavanjima.

Zdravlje

Problemi sa srcem i nervima. Koliko god se trudili da ih eliminišete, teško će vam to poći za rukom.

ŠKORPIJA

Posao

Mukotrpan rad, a izlaz gotovo da se ne nazire. Osjećanje je krajnje subjektivno, a u takvim situacijama najčešće ste neurotični. Nestrpljivo iščekujete odgovore na nekoliko egzistencijalnih pitanja, ali nikako do njih da dođete.

Kako posavjetovati usijanu glavu poput vaše? Kada nastupe problemi, totalno izgubite razum i ne slušate nikoga osim sebe. Djelujete vešto u u poslovnim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni. Dosadila vam je trenutna situacija, a niste sigurni kako da je riješite. Porazgovarajte sa nekim o tome, možete čuti dobar savjet. Naravno, u pitanju mora biti neko od povjerenja i pun životnog iskustva.

Ljubav

Raščišćavanja sa jednim Lavom mogu biti vrlo neprijatna. Evidentan je verbalni nesporazum, tako da imate osjećaj da vas on definitivno ne razumije. Osobe koje su u dužoj vezi ili braku nema razloga da kritikujete blisku osobu.

Bolje je da ozbiljnije analizirate svoje ponašanje kao i propuste koje ste učinili. Povucite ručnu kočnicu kako ne bi doveli sebe u bezizlaznu situaciju. Očekuje vas emotivno zadovoljstvo koje će vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu i ne razmišljajte o problemima. Samoća vam užasno smeta. Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud ili karakter. Opustite se.

Zdravlje

Problemi sa grlom i glasnim žicama. Cigaretama morate reći “zbogom”, a o hladnom i gaziranom piću i da ne govorimo.

STRIJELAC

Posao

Ne idite glavom kroz zid. Bilo bi poželjno dobro da razmislite prije nego što bilo šta izgovorite, pogotovo na poslu. Energični ste i ambiciozni, čega god da se latite, obavljate to sa lakoćom. Nalazite ravnotežu u svemu i ne želite da propustite životne užitke i provod. Iskrenost prema samom sebi predstavlja jedini način da se mijenjate.

Svi problemi sa kojima se suočavate potiču direktno od vašeg nezadovoljstva i kompleksa. Očigledno da ste nezadovoljni sobom, ali ste i svjesni da za taj problem morate naći rješenje. U suprotnom, uvijek će postojati jedan veliki jaz u vašoj glavi, koji će vas uvijek mučiti.

Ljubav

Jedan od razloga što ovih dana izgledate kao da cvjetate je taj što vas partner njeguje, mazi i pazi, a planirate i zajedničko putovanje. Odlazak na neku dalju destinaciju će vas potpuno pokrenuti, očarati. Imat ćete osjećaj da ste opet na početku veze, kada je sve još uvijek novo, neizvjesno. Slobodnim pripadnicima znaka je upala kašika u med ovih dana. Godi vam nečija pažnja, tako da upijate svaku riječ koju izgovara bliska osoba. Osmijeh zadovoljstva odaje vašu unutrašnju sreću. Umijete da se oduševljavate pojedincima, ali ne mora da znači da će to i da potraje. U stanju ste vrlo brzo da promenite stav.

Zdravlje

Manji problemi sa virusnim infekcijama. Izbjegavajte zadimljene prostorije.

JARAC

Posao

Vredno i marljivo ispunjavate obaveze i prema poslu se odnosite odgovorno. Širite znanje, što vam pomaže da napredujete ne samo u karijeri već i u duhovnom smislu. Bit ćete prijemčiviji za lijepe stvari. Potreba za samoćom je evidentna, ali i opasnost od nje. Klin se klinom izbija, pa se i vama savjetuje druženje sa istomišljenicima. Umijete da se nametnete svojim idejama osobama koje vas dobro poznaju, koje su iz vašeg poslovnog okruženja. Samostalno obavljanje poslova umije da vas zamori, spremni ste da svoje obaveze podijelite sa saradnicima kojima vjerujete, koji su se pokazali kao vrlo odgovorni.

Ljubav

Sa Djevicama ste u minus fazi. Ukoliko je vaš partner rođen u tom znaku riješili ste da se na trenutak povučete i sa distance osmotrite situaciju. Ipak, nemojte pretjerivati u distanciranju, jer stvari mogu da krenu u negativnom smijeru. Partner takođe može da se osami, što će vas dovesti u još veću dilemu.

Za slobodne ovo je dan kao stvoren za flert, a za one koji su u vezi predstoji romantično veče. Moguće je da uslijedi poziv nekoga s kim ste ranije bili jako bliski i ko će predložiti nešto sto bi moglo da vas zainteresuje. Odgovara vam sada neko iz prošlosti, jer su vam poznate sve njegove osobine, pozitivne i negativne, ništa vas ne može iznenaditi.

Zdravlje

Krajnje je vrijeme da odete na odmor i da više boravite u prirodi. Izbjegavajte samoću i asocijalno ponašanje.

VODOLIJA

Posao

Uspješan poslovni period vezan je za inostranstvo ili javnost. U fazi ste napretka na svim poljima. Spremni ste da krenete u akciju, ali šta ukoliko se razlozi za nju ne pojave. Važno je da uvek imate dva rješenja, ukoliko ne ostvarite dogovor sa prvom ponudom. U buduće neka vam to bude ustaljena praksa, kako biste uvijek vladali situacijom.

Ne tražite pomoć od osoba koje nisu u stanju da vam je pruže. Izbjegavajte da tvrdoglavo dokazujete svoje principe, jer ste okolinu počeli da opterećujete. To se može negativno odraziti na vaš status, sada nije vrijeme da djelujete u tom smijeru.

Ljubav

Ljubav je smisao vašeg života i njoj se predajete maksimalno. Sa Vagama, Strijelcima i Rakovima razmjenjujete iskustva, makar verbalna. Mogući poziv od osobe rođene u znaku Škorpije. Prihvatite ga, jer je moguće da je upravo ta osoba sudbinski vezana za vas. Izbjegavajte ishitrene reakcije na polju emocija.

Ukoliko ste u vezi, partner je počeo da vas zabrinjava svojim ćutanjem, povlačenjem u sebe. Pitate se da li su njegova osjećanja ista, da li je došlo do promjene. Jedino rešenje sa vašu dilemu je razgovor, koji može da otkloni svaku sumnju. Vidjet ćete da ste se bez razloga brinuli. On samo planira za vas jedno iznenađenje.

Zdravlje

Budući da ste na vrijeme sanirali zdravstvene probleme sada možete da uživate u lijepim stvarima, ali umjereno.

RIBE

Posao

Više ste okrenuti duhovnim temama, ljudskoj psihi i raznim psihičkim fenomenima nego konkretnim poslovima. Očekuju vas promjene na poslu, a morate biti spremni i na izvjesna odricanja.

Vi ste od onih astroloških znakovi koji su skloni metafizičkim temama, pa na većinu problema gledajte upravo iz tog ugla. Imate dosta ideja, ali njihovu realizaciju morate prepustiti drugima, koji su u stanju da na najbolji i najprofitabilniji način ostvare profit, kao i dugoročnu saradnju sa klijentima. Saradnici od vas očekuju inovativne ideje. Sposobni ste u ovim momentima da pokrenete samo saradnju sa inostranstvom.

Ljubav

Jedna Škorpija se mota oko vas, ali plašite se njenih otrovnih ujeda, i to s pravom. Provodite slobodne trenutke u zagrljaju voljene osobe. Ukoliko ste uspjeli da otključate njene emocije i u otvorenom razgovoru shvatite da ste bili emotivno zaslijepljeni, bit će u redu. Slobodni pripadnici znaka će se naredni dana dosađivati. Niste zainteresovani za pokretanje veze, niti za potpuno posvećivanje jednoj osobi. Sada to može prilično da vas umara, potrebni su vam slobodni trenuci i svaki slobodan momenat biste posvetili isključivo sebi, svom zadovoljstvu. Možda jedno prijateljstvo pređe u nešto mnogo ozbiljnije.

Zdravlje

Jedna od slabih tačaka je psiha, pa ćete se ovih dana baviti analizom svoje ličnosti. prenosi radiosarajevo

