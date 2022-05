Pogledajte trenutak kada su roditelji očajnički potrčali prema školi u Teksasu

Naoružani napadač, 18-godišnji Salvador Ramos, mrtav je i vjeruje se da nije imao pomoć u ovom teškom zločinu.

Snimak koji je objavljen na društvenim mrežama prikazuje roditelje kako očajnički trče prema osnovnoj školi Robb u Uvaldeu u Teksasu.

Snimka je podijeljena na mreži Snapchat, a kasnije i na ostalim aplikacijama te prikazuje nekoliko roditelja kako idu prema školi.

Drugi snimak pokazuje kako roditelji pokušavaju ući u prostore škole kako bi provjerili kakvo je stanje s njihovom djecom, prenosi Net.

Snimak su se pojavile nakon što su otkriveni daljnji detalji o jednoj od odraslih žrtava. Učiteljica četvrtog razreda Eva Mireles ubijena je zajedno s najmanje 19 djece i još jednom odraslom osobom.

