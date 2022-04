AKO STE SAMO JEDNOM U ŽIVOTU BILI U SOLARIJUMU, IMATE RIZIK OD RAKA, doktorica upozorila na OVO

U Srbiji broj obolelih od raka kože raste za oko 25 odsto godišnje, a uprkos apelima stručnjaka i pravilniku koji jeste na snazi, ali je pitanje da li se poštuje, i dalje idemo u solarijume.

Dovoljno je otići samo jedan jedini put u životu i podići rizik od raka, upozorile su Beba Golubović iz Udruženja obolelih od melanoma i doktorka Lidija Kandolf Sekulović svojevremeno u Jutarnjem programu TV Prva.

“Svetska zdravstvena organizacija je solarijume i UV zračenje uvrstila u kancerogene, u prvu grupu elemenata koji utiču na zdravlje kože i dovode do genetskih promena u ćelijama, koje dalje uzrokuju kancer. Koža pamti dugo, nepravilno izlaganje Suncu i posebno solarijumu koji ima veće zračenje”, rekla je Golubovićeva.

“Tako je u celom svetu, broj obolelih raste i to se dešava zato što smo od pedesetih godina prošlog veka do sada počeli da se bespotrebno izlažemo Suncu zbog trenda tamnijeg tena. Nažalost, u to vreme su čak i lekari preporučivali da je to znak zdravlja, tada je bilo tuberkuloze a vitamin D je bio važan za tu borbu jer nije bilo odgovarajućih antibiotika. To je otišlo daleko, počeli smo namerno da ležimo bez odeće izloženi Suncu, za šta koža evoluciono nije pripremljena. Već sedamdesetih, osamdesetih smo primetili da raste broj slučajeva raka kože. Australija je tada počela da apeluje, i tek 20-30 godina kasnije uspeli su da se taj broj smanjuje, umesto da raste”, rekla je doktorka.

“Veći broj pacijenata je koristio solarijume kao pripremu za odlazak na more, smatrajući da to nije dugoročno izlaganje. Ali čak i taj kratki period, par minuta dnevno tokom deset dana, uveliko povećava rizik”, rekla je Golubovićeva.

“Ne postoji nijedan blagodet solarijuma, on potamnjuje kožu iz estetskih razloga. Čini i da ona stari, i da se dobija melanom. U najvećem broju to su devojke već od 15. godine kada kreću male mature, pa do žena zrelog doba”, rekla je ona.

Doktorka je rekla da je za pojavu komplikacije dovoljno jedno jedino izlaganje, odnosno jedan odlazak u solarijum, pa da podignemo rizik od nastanka opake bolesti,piše Srbijadanas

“Još 2011. je utvrđeno da izlaganje solarijumu u 15. godini dovodi do rizika od melanoma u 30. godini. Kada uđete u solarijum, ako nemate 18 godina moraju da vas vrate, a ako ste punoletni moraju da vam daju sve informacije i da potpišete saglasnost. To važi i kod nas po pravilniku Ministarstva zdravlja, ali je pitanje koliko se primenjuje, to bi trebalo da kontroliše inspekcija”, rekla je doktorka.

“Pravilnik se ne primenjuje, i planiramo u saradnji sa Ministarstvom napravimo sastanak kako bi utvrdili koje će službe kontrolisati rad solarijuma”, rekla je Golubovićeva i objasnila da je pokrenuta peticija za zabranu solarijuma, međutim zbog korone i cele situacije to je zastalo.

“Nadležni organi moraju da odluče o toj zabrani, nama su pacijenti bili između 30 i 50 godina, sada su to već tinejdžeri, pa do 30 godina, stopa se spušta i sada je trenutak da reagujemo”, rekla je ona.

