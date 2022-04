Ova tri horoskopska znaka će najdulje živjeti: Odlično se nose sa stresom i paze na zdravlje

Kada se analiziraju osobnosti i sklonosti ovih znakova, ne čudi što su baš oni prvi na listi dugog i sretnog života. Gerontološka istraživačka grupa od 1955. sastavlja listu podataka o najdugovječnijim ljudima, a ispitivanja su pokazala da osobe rođene u sljedeća tri znaka najdulje žive.

Rak

Smatra se da Rakovi mogu doživjeti duboku starost jer su skloni živjeti zdravo. Rakovi su osjećajni, slobodno vrijeme najviše vole provoditi u društvu najdražih osoba, posebno s djecom. Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku izuzetno su brižni i posvećeni najmilijima, a to je ono što im donosi unutrašnji mir i osjećaj zadovoljstva. Oni osjećaju dužnost da brinu o sebi i zdravlju, upravo zbog ljudi koje vole, piše Atma.

Djevica

Djevice su izuzetno marljive i savjesne. Kada je riječ o zdravlju, Djevice vole paziti na sebe i usvajaju mnoge zdrave navike življenja. Za mnoge pripadnike ovog horoskopskog znaka pravilna prehrana i vježbanje su prioritet u načinu života. Djevice su mirne i to im umanjuje teret stresa, a to vodi do dugih i sretnih godina. prneosi 24sata

Ovan

Pripadnici ovog znaka horoskopa imaju izuzetnu strast za životom. Zahvaljujući unutrašnjoj vatri koju posjeduju, oni ne samo da žive dugo, već i izgledaju mlađe od svojih vršnjaka. Energični su i trude se ostati mladi i radoznali. Ovnove također odlikuju snažni živci, što im pomaže u izbjegavanju stresa. Oni mirno podnose se životne poteškoće.

