Kad vam se učini da je sve krenulo nizbrdo – pročitajte ovaj tekst!

Vjerujemo da uvijek postoji nešto na čemu svi mi možemo biti zahvalni. I da bez obzira koliko je situacija dobra ili loša, moramo se svaki dan probuditi zahvalni za naš život, jer se negdje neko očajnički bori za svoj…

Istina je da sreća nije nepostojanje problema, nego sposobnost da ih rješavamo. Zamislite samo sve predivne stvari koje vaš um može prigrliti da se ne mora toliko mučiti sa vašim problemima. Uvijek gledajte ono što imate umjesto onoga što ste izgubili. Jer ne računa se ono što vam je život uzeo; već se računa što ćete raditi s onim što vam je ostalo.

U svakom životu postoji period kada se čini da je sve krenulo nizbrdo. Kada nastaju pukotine kroz koje se u nas uvlači očaj, beznađe, strah i neizvjesnost. Važno je znati da se nikada ne treba predati.

Mi sa Zdrave i sretne vam savjetujemo da si sačuvate ovaj tekst za periode kada se čini da je sve krenulo nizbrdo. I nadamo se da će vam onda biti lakše.

1. Bol je dio odrastanja

Ponekad vam život zatvori vrata jer je vrijeme da krenete dalje. I to je dobra stvar jer se često ne želimo pokrenuti dok nas okolnosti na to ne natjeraju. U teškim vremenima podsjetite se da bol ne dolazi bez razloga. Ostavite bol iza sebe, ali nikad nemojte zaboraviti što vas je naučila. Samo zato što se morate boriti, ne znači da ste neuspješni. Svaki veliki uspjeh zahtjeva neku vrstu borbe. Budite strpljivi i pozitivni. Sve će na kraju biti u redu; možda ne istog trena, ali na kraju hoće.

Zapamtite da postoje dvije vrste boli: bol koja vas može povrijediti i bol koja će vas promijeniti. Kada se prepustite životu, umjesto da mu se opirete, obje boli će vam pomoći da se razvijate.

2. Sve je privremeno

Svaki put kada pada kiša, ona će i prestati. Svaki put kad se povrijedite, počinje zacjelivanje. Poslije tame uvijek dolazi svjetlo. Ovo često zaboravljamo i biramo vjerovati da će tama trajati zauvijek. Neće. Ništa ne traje zauvijek.

Ako su vremena dobra, uživajte u njima. Ako su vremena loša, ne brinite previše jer neće trajati zauvijek. Samo zato što je trenutno život težak, to ne znači da se ne smijete smijati. Samo zato što vas nešto muči, ne znači da se ne smijete nasmješiti. Svaki trenutak vam daje novi početak i novi kraj. Svake sekunde dobijate novu šansu. Morate je samo iskoristiti.

3. Brige i žaljenje ništa neće promijeniti

Oni koji se najviše žale, najmanje će napraviti. Uvijek je bolje pokušati napraviti nešto veliko i doživjeti neuspjeh, nego pokušati ništa i uspjeti. Nije sve gotovo ako ste izgubljeni; gotovo je kad ništa ne možete napraviti, nego se samo žaliti. Vjerujete li u nešto, pokušavajte i dalje. Ne dozvolite da sjene prošlosti padaju na stazu prema budućnosti. Provedete li danas cijeli dan žaleći se na jučer, sutra neće biti bolje. Umjesto toga poduzmite nešto. Dopustite da vam ono što ste naučili poboljša život.

I bez obzira što će se dogoditi, zapamtite da istinska sreća počinje stizati samo kada se prestanete žaliti na probleme i počnete biti zahvalni za sve one probleme koje nemate.

4. Vaši ožiljci su simboli vaše snage

Nikad se nemojte sramiti vaših ožiljaka koje vam je nanio život. Ožiljak znači da je bol gotova, a rana zarasla. To znači da ste pobijedili bol, naučili lekciju, postali jači i krenuli dalje. Ožiljak je tetovaža pobjede na kojiu trebate biti ponosni. Ne dozvolite da postanete taoc svojih ožiljaka. Ne dozvolite da zbog njih živite život u strahu. Ožiljaka se ne možete rješiti, ali možete promijeniti način na koji ih gledati. Počnite gledati ožiljke kao znak snage, a ne boli.

Pjesnik Rumi je jednom rekao ” Rana je mjesto gdje u vas ulazi Svjetlost”. Iz patnje su proizašle najsnažnije duše.

5. Svaka mala borba je korak naprijed

U životu, strpljenje ne znači čekanje; to je sposobnost da imate pozitivan stav dok radite na ostvarenju svojih snova, s uvjerenjem da je sve vrijedno toga. A kad već odlučite pokušati, onda idite do kraja. Inače nema smisla ni pokušavati. Svaka svladana prepreka čini vas jačima na putu do konačnog cilja.

6. Negativnosti drugih ljudi nisu vaš problem

Kad ste okruženi negativnošću, budite pozitivni. Nasmješite se. Kad se drugi loše odnose prema vama, i dalje budite vjerni sebi. Ne dozvolite da tuđa ogorčenost promijeni vašu osobnost. Ne smijete shvaćati stvari osobno, čak i kada se čine osobnima. Ljudi ne reagiraju zbog vas. Nego zbog sebe.

A najviše od svega, nikada se nemojte promijeniti kako bi impresionirali nekoga tko kaže da niste dovoljno dobri. Promijenite se jer ćete tako postati bolja osoba i to vas vodi ka boljoj budućnosti. I zato se radije brinite o sebi, a ne o tome što drugi misle. Ako snažno vjerujete u nešto, ne bojte se boriti za to. velika snaga proizlazi iz sposobnosti da svladate ono za što drugi misle da je nemoguće.

7. Ono što je suđeno će i biti – kad tad

Istinska snaga dolazi kada imate puno razloga za žaljenje, ali se radije smijete i cijenite život. U svakoj borbi ima dobrih stvari, ali morate otvoriti um i srce kako bi ih vidjeli. Stvari se ne događaju na silu. Jedino možete poludjeti od pokušavanja. U nekom trenutku morate odustati i pustiti da se stvari dogode.

Na kraju krajeva, voljeti svoj život znači vjerovati svojoj intuiciji, riskirati, gubiti i pronalaziti sreću, cjeniti sjećanja i učiti kroz iskustvo. Morate prestati brinuti i sumnjati na svakom koraku. Budite svjesni u svakom trenutku i uživajte u životu dok se otkriva pred vama. Možda nećete završiti tamo gdje ste htjeli, ali s vremenom ćete stići tamo gdje ste trebali biti.

8. Najbolja stvar koju možete napraviti je uvijek ići dalje

Nikada se ne bojte ponovno pokušavati, ponovno voljeti, ponovno živjeti ili ponovno sanjati. Ne dozvolite da vam teška lekcija očvrsne srce. Najbolje životne lekcije često naučimo u najgorim vremenima i iz najtežih pogrešaka. Bit će perioda kada će se činiti da je sve otišlo kvragu i da ne može biti gore. I može se činiti da nema izlaza. Ali nikad nije tako. Kada ste spremni odustati, sjetite se da stvari ponekad moraju krenuti nagore, da bi moglo biti bolje.

Pronađite snage smijati se svaki dan. Pronađite snage da se osjećate drukčijima, ipak predivnima. Pronađite način i da druge potaknete na osmijeh. Ne mučite se stvarima koje ne možete promijeniti. Živite jednostavno, volite velikodušno i govorite iskreno. Radite predano. I nikada ne odustajte.

