Krivi smo mi, a ne mašina za suđe: Kako se riješiti ružnih bijelih mrlja na čašama

Sretni smo što ne moramo suđe prati rukama sto puta dnevno, no s druge strane proces pražnjenja mašine rijetko je kome omiljeni posao. A jedna od stvari koje zasigurno mnoge uzrujavaju je i ružan bijeli film koji često ostaje na čašama nakon pranja. To znači da morate raditi dvostruki posao! No, rješenje je više nego jednostavno: prestanite pretjerivati s ispiranjem i upotrijebite sirće za uklanjanje bijelih mrlja, piše Raport.

Zašto nastaju

Kad je riječ o staklenom posuđu, kratko ispiranje prije nego što ga stavite u mašinu zapravo sprečava da ono nakon pranja bude kristalno čisto. Razlog tome je činjenica da većina poznatih marki deterdžent ima osobinu da se priljubljuje uz čestice nečistoće i ostatke hrane na prljavom posuđu. Ako nema ničega uz što bi se priljubili sastojci deterdženta koji se nazivaju fosfati, priljubit će se za samo staklo. I upravo to je ono što čini tanki bijeli film koji vas toliko smeta na čašama, a koji se pojavljuje svaki put kada ih izvadite iz mašine.

Kako ga se riješiti

Kako biste spriječili stvaranje tih tankih bijelih mrlja, jednostavno prljavo suđe stavite direktno u mašinu umjesto da ga prvo ispirete vodom. Da, to se protivi svemu onom što su nas oduvijek učili o mašinama za suđe. Uvijek nas upozoravaju da odstranimo što je više moguće hrane s posuđa prije nego što ga stavimo u mašinu, zar ne? No preskočite li taj korak za koji mnogi tvrde da je obavezan, poštedjet ćete se ponovnog pranja čaša nakon što ih izvadite iz mašine.

Ako ste ih već isprali

Ako ste se požurili i već isprali čaše i drugo stakleno posuđe prije nego što ste ih stavili u mašinu i sada ste se našli pred gomilom suđa koje ne izgleda čisto, postoji jedan brzi trik da uklonite te tragove deterdženta. Prije nego što ponovo uključite mašinu, u posudu za deterdžent stavite obično bijelo sirće. Bit će vam potrebne otprilike dvije čašice (poklopac od tekućeg deterdženta je mjera, trebaju vam dva takva poklopca puna sirćeta). Uključite mašinu da odradi još jedan ciklus samo sa sirćetom, bez dodavanja deterdženta. Sirće pomiješano s vodom učinit će „čudo” i svaki trag na posuđu će nestati, a posuđe će blistati kao nikada prije!

