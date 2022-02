Kad vam je rođendan? Provjerite šta ste bili u prošlom životu na osnovu datuma rođenja

1. Od 14. do 28. jula, od 23. do 27. septembra, od 3. do 17. oktobra

Oduševljavali ste ljude svojim šarmom i inteligencijom. Imali ste veliki uticaj na sve.

Uvijek ste bili na strani slabijih. Bili ste pravi vođa i učitelj ljudima, gotovo mesija. Sledili su vas svuda. Danas ne volite usamljenost i pomažete ljudima u nevolji. Niste baš društvena osoba, u trenucima ste čak ekscentrični.

U ovom životu znate vrlo dobro šta želite i kako da to postignete. U ljubavi djelujete iz vašeg uma i logike, a ne iz vašeg srca.

2. Od 22. do 31. januara, od 8. do 22. septembra

Vi ste u prošlom životu bili putujući umjetnik.

Bili ste osoba s vrlo divljom maštom, imali ste talent da zabavljate ljude. Bili ste uvek u centru pažnje. Imali ste mnogo ljubavnika.

U ovom životu ste osjetljivi, ali ne pokazujete lako svoja osjećanja. I dalje vas privlače avanture, ali sada ste vezani za jedno mjesto i jednu osobu. U ovom životu imate oštar i prodoran um i nema problema koji ne možete riješiti.

3. Od 29. jula do 11. avgusta, od 30. oktobra do 7. novembra

Vi ste u prošlom životu bili istaknuti branilac pravde.

Vaša je moć bila taktičnost i hladnoća. Dobro ste planirali i mudro ste odabirali svoje ciljeve. Osim toga, bili ste dobar govornik i pisac.

U ovom životu ste vrlo iskrena i izravna osoba i prezirite bilo kakav oblik nasilja. Volite humanitarne aktivnosti i pomažete bolesnicima i slabima.

Međutim, često vam nedostaje poverenje i ponekad potcenjujete svoje sposobnosti. Vrlo ste osetljiva osoba u ljubavi, celim svojim bićem se posvećujete ljubavi.

4. Od 8. do 21. januara, od 1. do 11. februara

Vi ste u prošlom životu bili milostivi bandit.

Rođeni ste u siromašnoj porodici i zbog toga ste rano shvatili da je svet podeljen na bogate i siromašne. Vaš moto iz prošlosti – “Uzmi od bogatih i daj siromašnima”.

I danas ste idealista, ali oprezniji nego pre. Prvo ćete dva puta razmisliti, a tek onda reagovati. Otvarate svoje srce samo onim prijateljima koji su dokazali da to zaslužuju. U ljubavi ste previše zahtevni i sanjate o tome da je doživite tijelom i dušom.

5. Od 1. do 10. marta, od 27. novembra do 18. decembra

Vi ste u prošlom životu bili car.

Imali ste ponosnu i ambicioznu ličnost i veliku inteligenciju. Uspjeli ste se dođete čak i na kraljevski presto, postali ste vladar velikog carstva. Vladali ste sa strogošću i disciplinom.

U ovom životu ne volite da vam zapovjedaju i da vas drugi vode. Volite svoju slobodu i svim silama pokušavate da je zadržite. Veliki ste individualista i odbacujete sve kolektivno. U ljubavi ste takođe sebični i sve vaše ljubavne veze su kratkotrajne.

6. Od 12. do 29. februara, od 20. do 31. avgusta

Vi ste u prošlom životu bili omiljeni kralj i vladar.

Nikada niste voljeli nasilje. Sve što ste radili bilo je taktično i nežno i uspjeli ste da osvojite mnoga srca.

Međutim, vrlo često ste imali problema zbog ljubomore vaših protivnika.

Danas ste vrlo osjetljiva osoba i ljutite se kada se neko miješa u vaše lične stvari. Plašite se usamljenosti i izolovanosti. Prema voljenoj osobi ste nepovjerljivi i vrlo teški. Ne pokazujete svoja osjećanja.

7. Od 20. do 8. maja, od 12. do 19. avgusta

Vi ste u prošlom životu bili nemilosrdni osvajač.

Megalomanija i želja da nametnete svoju volju bile su najkarakterističnije osobine u vašem prošlom životu. Imali ste brojne protivnike. Bili ste nemilosrdni prema neprijateljima i onima koji bi stali na put prema vašem cilju.

U ovom životu mrzite autoritet i autoritativne ljude. Nastojite da postignete mir i sklad. Vaša žeđ za slobodom je vrlo jaka i stalno tražite nove avanture. U ljubavi ste jako ljubomorni, ali uvijek ste spremni da date dušu osobi koja vas oduševljava ljubavlju i osećanjima.

8. Od 9. do 27. maja, od 29. juna do 13. jula

Vi ste u prošlom životu bili obrazovana mudra osoba.

Vrlo dobro ste znali da je slava mač sa dve oštrice. Bili ste strogi prema sebi – greške nisu bile dopuštene. Shvatili ste da smrt nije samo fizički, već duhovni događaj.

U sadašnjem životu imate veliko poverenje prema ljudima. Autoritativna ste osoba s dobrom reputacijom. Ne podnosite površne “razgovore”. Prijateljstvo je sveta stvar za vas i vi ste odani prijatelj. U ljubavnom životu tražite istinu, nježnost i romantiku.

9. Od 11. do 31. marta, od 18. do 29. oktobra, od 19. do 31. decembra

Vi ste u prošlom životu bili veliki govornik.

Bili ste vrlo pametan strateg s velikim govorničkim sposobnostima. Vaša slabost – vaša romantična strana i nežno srce. Ljubav ste iskusili tijelom i dušom, a dali ste više nego što ste primili. Nije iznenađujuće da ste postali osvetoljubivi nakon što su vam slomili srce.

U sadašnjem životu još uvek imate govorničke sposobnosti i tražite još jači odnos s drugima. Ne podnosite zlobne ljude. Za prijateljstvo ćete dati sve i vaši prijatelji uvijek mogu da računaju na vas. U ljubavi ste vrlo sumnjičavi i ljubomorni.

10. Od 28. maja do 18. juna, od 28. septembra do 2. oktobra

Vi ste u prošlom životu bili pustolov s nežnim srcem.

Smisao života za vas bio je u tome da otkrijete nepoznata mesta. Imali ste vrlo znatiželjnu osobnost s divljom maštom i nastojali ste da ugasite žeđ za avanturom. Željeli ste da naučite mnoge strane jezike i posetite mnoga neotkrivena mjesta.

Sada ste vrlo nezavisna osoba, s raznim interesima. Ipak nastojite da otkrijete nove horizonte i ne želite da se usidrite na jednom mjestu. U ljubavi tražite svoju srodnu dušu.

11. Od 1. do 19. aprila, od 8. do 17. novembra

Vi ste u prošlom životu bili poznati buntovnik.

Vi ste stalno nastojali da otkrijete mistično. Imali ste veliku proročku moć i sigurno ste učestvovali u beloj magiji. Bili ste vrlo društveni.

Vaša ljubav prema drugima bila je više duhovna nego fizička.

U sadašnjem životu ste autoritet s kritičkim umom. Jako cenite osetljive i mudre ljude. Sjajan ste psiholog, brzo shvatite što ljudi kriju od vas. U ljubavi dajete sve i želite isto od svog partnera.

12. Od 1. do 7. januara, od 19. do 28. juna, od 1. do 7. septembra, od 18. do 26. novembra

Vi ste u prošlom životu bili briljantan intelektualac.

Vaše glavne kvalitete su bile iskrenost i inteligencija. Nije vam nedostajalo zavidnih neprijatelja zbog vašeg briljantnog uma. Vaše proročke vizije bile su duboko povezane s vašom intuicijom. Stalno ste žudeli za novim znanjima i otkrićima.

U ovom životu imate veliki osećaj dužnosti prema ljudima. Imate mnoge pozitivne osobine. Sada je vaš intelekt mnogo veći, a vi se trudite da duboko istražite dušu. Vaš moto je: “Želim da otkrijem korene svih tajni.”

