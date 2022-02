ŽENSKAROŠI? Evo koja tri horoskopska znaka dominiraju na tom polju

Blizanci

One žene koje vole dečke koji su stalno u potrazi za uzbuđenjima, zanimljivostima i akcijama napokon su našle pravog. Dečko rođen u znaku Blizanaca je sve to i još mnogo više. A što se krije iza tog još više? Pa i neke neugodnosti poput viška žena, simpatija ili ljubavnica – često u sebi krije nešto dječačko, infantilno, u potrazi su za stalnom pažnjom, pa ga zbog toga privlače i starije cure.

Škorpion

Ako ste osjetili simpatiju prema ovom dečku, a plaši vas strastvenost, najbolje bi bilo da odmah pobjegnete. On nije za vas! Posebno ako ste pritom nesigurna i emotivna osoba, budite sigurni da on nije ono što vam treba. Škorpion uživa u uzbuđenju, strasti i to mu je vodilja kroz život. Ako ne pronađe u partnerici ono što ga uzbuđuje, vrlo lako će to potražiti na nekoj drugoj strani i s nekom drugom curom.

Lav

Lav je osjetljiv na sve laskave opaske upućene njegovom izgledu ili inteligenciji, pa čak i onda kada ne dolaze od njegove partnerice, nego od cure koju i ne poznaje. On je čovjek trenutka, strast se budi istovremeno s pogledom njegovih očiju. Voli izazove i uvijek mora dobiti ono što poželi, pa tako i ženu koja mu privuče pozornost. Ako se ona pretvara da je nedostižna, to će ga samo još više uzbuditi i samo će je još više željeti. prneosi “Novi“.

