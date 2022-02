Tri strastvena horoskopska para koji su jači od svih oluja u vezi

Burne i kaotične veze najčešće završavaju svađom i rastancima. Ali, negdje žive i sretnici čiji odnos prođe kroz sve faze, razne nedaće i rastanke, ali da prava ljubav zaista pobjeđuje dokaz je njihov ipak sretan kraj. Možda mogu jedan bez drugog, ali su nepobjedivi dok su zajedno. Otkrijte koje to srodne duše i pored svega ostaju zajedno.

Djevica – Vodenjak

Vodenjak je taj koje se svidio Djevici. S obzirom na to da su Djevice perfekcionisti i sklone planiranju, one smišljaju načine kojima će privući pažnju Vodenjaka. Najbolje će rezultate ostvariti Djevičina duhovitost, jer Vodenjak uvijek pada na ljepotu duše, nikad na materijalne predmete koji se nude. Ovaj spoj je prilično neobičan ponajviše po različitim pogledima na svijet, ali vatra između njih je toliko jaka da briše sve razlike i sve ono što im stane na put, donosi Atma.

Oni se munjevitom brzinom zaljube jedno u drugo do srži. Mogu se razilaziti u stvarima u kojima je Vodenjak veoma neustrašiv, dok Djevica procjenjuje rizik koji dolazi s Vodenjakom. S druge strane, Djevica se ponaša kao da je najpametnija na svijetu i uvjerava Vodenjaka kako je ona isključivo u pravu, on će joj to tolerirati samo u ovisnosti koliko su jake emocije prema njoj. Ovo nerijetko šalje pogrešan signal Djevici, koja može pomisliti da je uspjela u svojoj namjeri, ali kada shvati da je u zabludi, dogodi se problem. Počinje prigovarati, a Vodenjaku će to brzo dosaditi pa će im razlaz izgledati kao jedino rješenje i to zauvijek.

Mogu ne biti u kontaktu mjesecima, pa i godinama, ali u mislima stalno se vraćaju jedno drugom. Vodenjak može podnijeti samoću i posvetiti se ostalim aspektima svog života dok će se Djevica zadovoljiti monotonijom i povremenim avanturama. Međutim, poslije Vodenjaka svi će biti njegova blijeda sjena. Koliko god su joj pogledi na svijet Vodenjaka strani, nedostajat će joj njegovo razumijevanje, luckasto ponašanje i pokazivanje osjećaja na krajnje neuobičajene načine. Tvrdoglavost krasi oboje, pa ostaje pitanje tko će od njih dvoje prvi ostvariti ponovni kontakt. Nakon nepotrebnog prenemaganja, u konačnici, kada se opet nađu, to će biti zauvijek.

Strijelac – Ribe

Radi se o paru koji se isprva čini nespojivim. Strijelac je osvajač, njega ne zanimaju društvena pravila, već se ponaša sasvim suprotno od uobičajenog. Riba je, s druge strane, sklona mnogim predrasudama, ali ipak sanja o ljubavi iz bajke. Dok se Riba povlači, Strijelac otvoreno pokazuje svoje zanimanje i želi što prije uploviti u odnos s njom. On je strastveni tip kojem treba vremena da pokaže svoja najdublja osjećanja, a Riba ga privlači zbog svoje romantične predodžbe o životu. Ona želi da je on vodi kroz život, što će se njemu isprva svidjeti, ali kasnije njezini ozbiljni planovi u životu mogu ga početi smetati, jer on misli da može raditi što i kako mu se prohtije.

Ako u nekom momentu Strijelac upozna drugu osobu koja ga više uzbuđuje od Ribe, on neće imati problem da joj to i kaže. On je uvijek surovo iskren. Ribe su emotivne i on joj može nanijeti velike rane na duši koje su naizgled neoprostive za nju. I bez treće osobe, Strijelac može zapasti u takva stanja kada vidi izlaz iz te veze kao jedini spas i uvjeravat će Ribu da ili nije dovoljno dobar za nju ili će je optužiti da mu radi iza leđa s nekim drugim.

Njihovi rastanci su intenzivni, oboje o tome pričaju svima, tražeći potporu za svoju odluku. Kada nalet negativnih emocija popusti, oni će patiti jedno za drugim, ali ne znaju razgovarati. Kada ostvare kontakt, to im donosi više štete nego koristi. Pričaju samo o definitivnom kraju i o tome da nemaju što tražiti jedno s drugim. Koliko god stvari izgledale nepopravljive, na kraju Strijelac odlučuje dati još jednu šansu njihovoj ljubavi. Riba jedva čeka da se to dogodi jer nikada nije ni digla ruke od njih. Kada jednom sjednu i dogovore zajedničke ciljeve, njihov odnos postaje neraskidiv.

Lav – Vaga

Veže ih jako i duboko prijateljstvo koje nikada neće zaboraviti, pa ni kada su u svađi. Lav je osvajač koji smatra da ne postoji onaj kojeg ne mogu osvojiti, ali kad upozna Vagu shvatit će da pristup mora mijenjati. Prema njoj će se početi ponašati prije svega zaštitnički i prijateljski. Potrebno je više vremena kako bi osvojili pažnju i srce Vage. A kada se to dogodi najzanimljiviji period počinje. Lav je nagle naravi, i vrlo samovoljan te često smatra da mu je sve dozvoljeno, Vaga će često biti njegov glas razuma i savjetnik koji će mu sugerirati da se smiri i davati smjernice kako da se ponaša. Vage po prirodi jesu smirenije, ali to ne znači da se uvijek mogu nositi s Lavom. Kada Lav osjeti da mu Vaga nije potpuno posvećena i da postoji mogućnost da je gubi, pokušat će je pridobiti poklonima ili iznenađenjima.

Vaga nije imuna na luksuz, ali to njoj nije dovoljan razlog da pređe preko njegove teatralnosti koja je više iritira nego što je zabavlja. Iako im ciljevi nisu isti, oni se drže zajedno. Odnos im može poljuljati ako Lav primijeti flertovanje Vage s drugima, kao i ako se ne osjeti dovoljno voljenim. Lavu ne treba puno da nađe osobu koja će ga promatrati s divljenjem. Svađe su im više nego žustre i eksplozivne. Koliko god se činilo da je Vaga mirna, ona se u ovakvim situacijama može prikazati u potpuno drugačijem svjetlu. Zato tijekom njihovih rasprava ona može postati glavni govornik dok on, više sluša nego što iznosi kontraargumente.

Onda se Lav često povlači i odlazi jer Vaga traži da smanji posesivnost i netoleranciju. Na taj način ostavlja vrijeme da razmisli o svemu, ali i tješi se da na njihovu priču definitivno nije stavljena točka. Međufaza u njihovom odnosu nikad nije kratka pa se često pokušavaju naviknuti na život bez onog drugog.

Ako im ne ide loše i kada se osamostale, uvijek ih nešto podsjeti i vrati u vrijeme kad je između njih bilo sve skladno. Uglavnom Lav inicira pokušaj i obećava Vagi da će se promijeniti. Vaga ne povjeruje u svaku riječ, ali pristaje. Previše su vezani da bi mogli zamisliti da ostanu jedno bez drugog. prneosi 24sata

