Šta znači kada muškarac za ženu kaže da je loša u krevetu?

Koliko je neko dobar ili loš u krevetu, to ne može biti univerzalnom, s obzirom da nekima nešto više odgovara, a nekima manje.

Ipak, dogodi se povremeno da neki muškarac kaže za ženu da je loša u krevetu. Zbog čega je to tako?

Nisko samopouzdanje

Mnogim ženama je neprijatno da se skinu pred partnerom ili da vode ljubav s upaljenim svetlima. To samo pokazuje da smatraju kako nisu dovoljno lijepe i savršene, i toga se stide. S druge strane, to vodi do niskog samopouzdanja, sramežljivosti i tome da ne mogu da se opuste u krevetu, zbog čega će muškarci reći da su loše u krevetu.

Nedostatak intime i bliskosti

Biti blizak i intiman s partnerom ključ je svake kvalitetne veze. Seks je vrhunac toga. Neke žene uskraćivanjem intimnih trenutaka kažnjavaju svoje partnere ili ih ucjenjuju. To je sve samo ne dobro i pametno.

Manipulacija bilo kog tipa, a posebno ovakvog, ne može da se završi dobro. Usputni zagrljaj, poljubac, lijepa riječ bi trebalo da budu stvari koje se odvijaju svakog dana. Time pokazujete nekome da ga iskreno volite upravo takvog kakav jeste, a to vodi do boljeg seksualnog života.

Zapušten izgled

To što ste dugo u vezi ne znači da morate da zapustite svoj izgled. Normalno je da se nećete svaki dan šminkati samo da bi partneru bile privlačnije, jer on vas voli i bez naslaga boje na licu.

Ali, ponekad bi trebalo malo više da se potrudite i rasplamsate strast kakva je bila na početku veze. Skinite trenerku, operite kosu i sredite se,pišu Nezavisne

Bez spontanog seksa

Naravno da je takvih savršenih trenutaka malo, pa ih ne čekajte jer ćete i vi i vaš partner živjeti gotovo u celibatu. Ne čekajte pogodno raspoloženje za seks kako bi do njega došlo, već se potrudite – ako niste u tom raspoloženju, to promijenite.

Dodirujte se međusobno, masirajte, upalite pokoju svijeću, pustite laganu muziku, sipajte vino… Upravljajte svojim vremenom i događajima onako kako vi želite. Ne čekajte da se nešto dogodi slučajno, pa tako ni seks.

Facebook komentari