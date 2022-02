Signali zavođenja kod žena i muškaraca: ‘Slučajni’ dodiri, krađa pogleda, držanje tijela…

Čini li vam se da je kolega s posla, prijatelj, susjed ili prijateljičin rođak bacio oko na vas, no niste sasvim sigurni, pomoći će vam savjeti stručnjaka koji tvrde da postoje pouzdani znakovi pomoću kojih možete detektirati da “osumnjičena” osoba gaji prema vama romantične osjećaje. Među signalima tajne ljubavi su širok osmijeh, dugo gledanje u oči, mali dodiri te prekrižene noge i stopala okrenuta prema vama. Osoba koja pokušava prikriti osjećaje često povlači i nervozno stišće odjeću, igra se nakitom ili u rukama pomalo nervozno premeće neki predmet.

Ako je muškarac istinski zainteresiran, on se smješka, uspostavlja dug kontakt očima, popravlja si odjeću, uspravno stoji ili sjedi, ramena pomiče unatrag, a prsa prema naprijed. Ako je na licu vaše prijateljice, dok razgovara s vama, uvijek širok osmijeh, to može značiti da prema vama osjeća mnogo više od prijateljstva.

Podsvjesno se osmjehujemo kad smo uzbuđeni jer smo u blizini osobe koja nam se sviđa. Žene se češće služe dugim pogledom u oči, a njezinu zainteresiranost razotkrit će i igranje kosom koje je posljedica želje da privuče pozornost na fizički izgled.

Svaki od ovih pojedinačnih znakova može biti tek slučajnost, no uočite li više znakova, tad je vjerojatno da je osoba potajno zaljubljena u vas.

Njihanje nogom ne upućuje samo na nervozu

Ako žena, dok sjedi, više puta prekriži noge te ih postavi tako da su joj stopala okrenuta prema vama, njezin govor tijela u izravnom prijevodu znači da prema vama osjeća duboku podsvjesnu privlačnost. Lagano njihanje nogom dodatno ističe njezinu senzualnu prirodu te simpatije koje osjeća.

Slučajni dodiri znak su privlačnosti

Ako vas prijatelj u razgovoru često dodiruje, moguće je da je zaljubljen u vas, posebno ako uz to postoji još neki od znakova simpatije. Čak i kad se čini da su sasvim platonski i benigni, dodiri upućuju na to da privlačnost postoji. Iniciranje fizičkoga kontakta najčešće je znak fizičke privlačnosti.

Približit ću se, moram ti nešto reći…

Svaki put kad ste u društvu, on se potrudi da stoji ili sjedi tik pokraj vas. To može biti pokazatelj njegove potajne želje da bude u vašoj blizini. Ako se, u razgovoru još i diskretno naginje prema vama, to dodatno potencira signal da ga privlačite i da osjeća duboku emocionalnu bliskost s vama.

Zjenice govore tko se kome uistinu sviđa

Postoje četiri osnovna znaka da se nekom sviđate, a to su podignuta ramena, nožni prsti usmjereni prema unutra, dlanovi okrenuti prema gore te lagano nagnuta glava uz pogled ispod uzdignutih obrva koji vas poziva da priđete bliže.

– Vidite li samo jedan od njih, to je dobar znak, no uočite li sva četiri, to je pouzdan dokaz da je ljubav u zraku – tvrdi David Givens, antropolog koji je specijalizirao neverbalnu komunikaciju i autor knjige “Ljubavni signali: vodič kroz govor tijela pri zavođenju”.

Nesvjesno podizanje ramena otkriva mekšu, gotovo djetinjastu stranu osobe koja vam govorom tijela poručuje da je prema vama otvorena i da vam je uistinu sklona. I prsti na stopalima okrenuti prema unutra znak su da osobu jako privlačite, no istodobno upućuju i na to da vas se na neki način plaši te stoga spontano stišće tijelo. Ako su dlanovi osobe s kojom razgovarate okrenuti prema gore kad ruke miruju ili kad gestikulira, to je znak da je ona zanemarila svoju ranjivost te vam je otvorila vrata svog srca. Ako još niste sigurni sviđate li mu se ili ne, tijekom razgovora pogledajte njegove zjenice. prneosi 24sata

Dok gledamo nekog tko nam se istinski sviđa, pod udarnim dozama hormona adrenalina zjenice nam se nesvjesno šire i postaju veće, bez obzira na svjetlost. Nakon skeniranja zjenica pogledajte njegova stopala, ako su okrenuta prema vama, definitivno ste mu “napeti”.

Otvaranje duše znak je želje za zbližavanjem

Ako se neka osoba trudi da s vama počne bilo kakav razgovor, to je klasičan i pouzdan znak privlačnosti i simpatije. Kad nam se netko potajno sviđa, tad se sasvim prirodno želimo s tom osobom povezati te joj se u razgovoru pokušavamo približiti kako bismo je što bolje upoznali.

Krađa pogleda

Ako osoba za stolom ne može skinuti pogled s vas te vas stalno gleda u nadi da će “ukrasti” i pokoji vaš pogled, to je pouzdan znak da joj se opasno sviđate.

Stalno je na vezi

Želi uvijek biti s vama u kontaktu te razgovarati o svemu i svačemu. Vaš telefon je usijan od stalnih poziva i nježnih SMS-ova – budite sto posto sigurni da je ljubav u zraku.

To je “mali” znak pažnje

On se trudi da vam ugodi i ispuni vaše želje. Ona se trudi da vam skuha nešto posebno. Riječ je o emocijama koje osoba jednostavno ne može pretočiti u riječi.

Ti si mi u fokusu

Kratak pogled ili razgovor s vama pokreće pravu lavinu komplimenata kojima vas obasipa. Osoba osjeća simpatiju i želi vas bolje upoznati, a komplimenti služe za probijanje leda.

Uvijek na usluzi

Priskače vam u pomoć u bilo čemu što radite, uvijek je tu za vas i spreman je prevaliti dug put da bi bio s vama – to je siguran znak da mu se sviđate.

Želim te vidjeti

Ako ga svako malo “slučajno” sretnete na mjestima gdje se obično krećete, budite uvjereni da to nije slučajnost, nego rezultat njegove želje da vas vidi.

Ako želi da mu priđeš, muškarac nosi plavo

Želite li ohrabriti tajnog obožavatelja, odjenite nešto u bojama koje vas čine pristupačnijima. Muškarac će lakše prići te pokazati osjećaje ženi koja nosi odjeću ružičastih tonova ili boje breskve. A muškarac će obožavateljici poslati poruku da je stabilan, vjeran i postojan ako odjene nešto plavo.

Žena jednostavno ne može skinuti pogled

Ako joj se sviđate, žena se smiješi i dugo vas gleda u oči. Nesvjesno, ali diskretno, naginje se prema vama te suptilno otkriva svoj vrat, ruke ili dlanove. Iako se može povezivati sa signalima nervoze, vrti li među prstima pramen kose ili lančić, ona ne zna kako bi obuzdala osjećaj privlačnosti. A kako bi vam se svidjela, svako malo zavodljivo prekriži noge.

