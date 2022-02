Terapeuti otkrili 5 signala koji otkrivaju da ste u toksičnoj vezi

Kombinacija manipulativnog i toksičnog partnera može lako dovesti do toga da se sami osjećate krivi za sve što je u vezi loše. Potrebno je takvu situaciju primijetiti i promijeniti a sve radi vlastite dobrobiti.

“Fizičko i verbalno zlostavljanje nisu jedine stvari koje će otkriti toksičan odnos“, navodi terapeutkinja Jenne Battistin.

Dok je zdrav odnos baziran na jednakosti i poštovanju, nezdrava i toksična veza se svodi na snagu i kontrolu, dodaje terapeutkinja Katerina Arger.

Evo što kažu terapeuti, koja ponašanja odaju da ste u toksičnoj i nezdravoj vezi.

1. AGRESIVNA KOMUNIKACIJA

Ne postoje dva čovjeka koja će se uvijek i oko svega slagati i to je sasvim OK. Ali način na koji partner komunicira tijekom svađe, posebno ako se njegov stav razlikuje od vašeg, može biti signal da odnos nije zdrav.

Ako vam se čini da partner tijekom svađe posebno obraća pažnju na to da se postavi iznad vas, to je oličenje lošeg odnosa, navodi dr. Darcy Sterling. Dakle ako partner mora imati zadnju riječ u svađi i stalno vas nadglasava i kritizira, ili i izvlači na površinu stare probleme, obratite na to pažnju.

2. IMATE OSJEĆAJ DA HODATE PO LJUSKAMA OD JAJETA

“Ako se nađete u situaciji da nešto želite podijeliti s partnerom ali se bojite da biste ga time mogli isprovocirati i da će to okrenuti protiv vas, možda ste u toksičnoj vezi“ dodaje dr. Sterling. Kada se radi o kvalitetnoj vezi, uvijek ćete se osjećati slobodnim reći partneru što vam je na pameti.

3. STALNO DAJETE, ALI NIKADA NE PRIMATE PODRŠKU

Partnerstvo je stvarno dvosmjerna ulica i podrška treba dolaziti od oba partnera. Nitko ne kaže da se druga osoba uvijek mora smatrati prioritetom, ali ako osjećate da često morate nešto žrtvovati radi partnera, to je crvena zastavica koja ukazuje na toksičan odnos.

4. IZVAN VEZE ZA VAS ŽIVOT NE POSTOJI

Čak i ako vam je partner najbolji prijatelj i najbliža osoba, i dalje on ne bi trebao biti centralni dio vašeg života, a ako ste primijetili da ste nekako smanjili druženja s drugim prijateljima, to bi moglo značiti nevolju. Ovisnost o partneru se često naziva i toksična monogamija koju karakterizira očekivanje da je partner sve što vam treba.

5. GUBITAK AUTONOMIJE

Iako manipulacija može ući u vezu u raznim oblicima, ali je uvijek u osnovi cilj da se utječe na drugu osobu i na njeno ponašanje. U svom ekstremnom obliku ovakvo ponašanje partnera će vas ostaviti s osjećajem da nemate niti privatnosti niti kontrole nad svakodnevnim odlukama.

KAKO ZNATI DA JE VRIJEME DA IZ VEZE IZAĐETE?

Jednom kada problem osvijestite, prekid veze je često najzdravija ali i najjednostavnija opcija. Ako problem niste u potpunosti osvijestili onda prekid veze može biti težak, posebno ako vas vežu stvari poput financija ili djece. No, jednom kada se riješite takvog odnosa, prisjetiti ćete se svih vrijednosti sebe i svega što vas je u životu motiviralo i opet ćete moći uživati u ljubavi i slobodi. piše Ordinacija Vecernji“.

