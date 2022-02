SVAKI TREĆI ČOVJEK ŠKRIPI ZUBIMA U SNU: Evo šta sve može da bude UZROK problema

Bruksizam je stručni izraz za forsirano stiskanje i škripanje zubima koje nije povezano sa žvakanjem hrane. Javlja se noću gde dolazi do nefiziološki jakog i dugog opterećenja zuba i potpornog aparata. Ova nesvesna radnja često je povezana sa emocionalnim stresovima, napetošću, strahom ili zamorom pri čemu je stiskanje zuba povezano sa snažnim pokretima donje vilice, levo-desno i napred-nazad, zbog čega dolazi do škripanja i trošenja zuba brušenjem “zub o zub” . S obzirom na to da se uglavnom javlja noću, većina pacijenata nije ni svesna da ima problem dok ga partner ne upozori na to ili dok ne primeti neki od simptoma. Šansa da se kod vas javi bruksizam, snažno škripanje zubima tokom noći veće su ukoliko ste pušač, konzumirate alkohol ili pak pijete previše kafe.

Bruksizam je uglavnom povezan sa stresom. Stres može da izazove stalnu brigu i razmišljanje, što može da utiče na telo i da izazove škrgut zubima dok spavate – rekla je Pajal Bala, stomatolog. Celodnevno škripanje zubima može negativno uticati na opšte zdravlje.

– Dugotrajno škripanje zubima može da istroši gleđ na zubu i površini zuba, što bi moglo da dovede do povećane osetljivosti i oštećenja zuba – objašnjava Pajal.

Kako škripanje zubima prestaje?

Otkrijte osnovni uzrok

– Kao što smo već rekli, bruksizam je obično uzrokovan stresom ili teskobom, stoga je važno pronaći koren problema – kako biste mogli da ga rešite.

Isprobajte vežbe opuštanja mišića

Druga mogućnost je isprobati vežbe opuštanja mišića, koje mogu biti lično korisne ako tokom dana škripite zubima.

– Dakle, mogu pomoći određeni pokreti usta i vilice i vežbe koje je potrebno uraditi pre spavanja da bi se vilica opustila – kaže Pajal.

Poboljšajte higijenu spavanja

Konačno, bruksizam bi mogao biti simptom lošeg kvaliteta sna.

Ako provodite mnogo vremena ispred ekrana neposredno pre spavanja, to bi moglo podsvesno da naruši kvalitet sna što dovodi do škripanje zubima. Pokušajte da iskoristite nekoliko sati pre spavanja da se opustite, okupate, pročitate knjigu i pokušajte da se smirite – dodaje ona,piše srbijadanas.

