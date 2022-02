Svi imamo maske – ali OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI će vam uništiti život, samo lažu i petljaju

Predrasude su sastavni deo svakodnevice, a ponekad imamo i pogrešnu procenu ljudi u koju smo poprilično sigurni. Zapravo, hteli to da priznamo ili ne, svi imamo poneku masku, a horoskop otkriva koje su to tajne i istinite strane svakog znaka.

Ovan

Snažan, asertivan, tvrdoglav. Uđete li pod masku Ovnu, najverovatnije nailazite na nepravizđenu maštu koja se ne podudara sa stavovima koje plasira. Deluje previše nestvarno, a Ovan zaista veruje u nju. Pročitajte i godišnji horoskop za Ovna!

Bik

On sve zna i sve radi bolje od bilo koga drugog. Ne ustručava se da to kaže drugima, čak i onima koji ništa slično nisu ni pitali. U stvari, Bik se plaši svega, od lošeg vremena do javnog nastupa, ali neće priznati da im je samopouzdanje poljuljano.

Blizanci

Blizanci se smatraju dvoličnima, što, naravno, nije tačno, jer ispod maske se zapravo krije jedna osoba koju je samo teško prepoznati. Ponekad uživaju u tome što ljudi ne mogu da ih “pročitaju”, a zapravo ih izluđuju predrasude.

Rak

Poznati su kao znaci koji će dati sve za porodicu i prijatelje, a ni mrvicu za sebe. Zapravo, Rakovi su veoma sebični i skloni osećaju sujete. Pročitajte i godišnji horoskop za Raka!

Lav

Najbitniji su mu uspeh, ambicija i ponos. Ovo uopšte nije maska, Lavovi zaista jesu takvi, samo iz nekog razloga okolina veruje da se iza imidža kralja života krije nežno mače. Ispod te “minimalne maske” krije se gađenje prema gubitnicima i ponekad sumnja u sebe.

Devica

Mnogi je smatraju idealnom i bezgrešnom. Devica po pravilu nastupa u ulozi univerzalne ispovedaonice, kojoj možete otkriti najmračnije tajne, dobrog prijatelja koji će uvek dati mudar savet i slobodnog psihoanalitičara, kome možete zaplakati. U stvari, Devica uopšte ne oseća ništa.

Vaga

Vaga je spolja nežna, ranjiva i emotivna. U isto vreme, one su apsolutno nevine, ljubazne, verne. Pod ovom maskom krije se osoba koja ume odlično da bude cinična i sjajno da manipuliše ljudima, ukoliko to poželi.

Škorpija

Škorpiju oduvek bije glas da je nemilosrdna, da lako povređuje ljude, da je hladna i bezosećajna. Zapravo, Škorpije su najverniji partneri, najodaniji i najpouzdaniji prijatelji. Ako vas zavole, lojalni su do srži i biće uz vas i u najtežim trenucima. Ne postoji ta oprema pomoću koje možete da joj skinete ovu masku.

Strelac

Sve je lako, sve izgleda nestvarno i jednostavno. Strelčevi nikada ne gube, što se u suštini može čak smatrati istinitim – sa stanovišta drugih. A sa tačke gledišta Strelca, izgubili su i pre nego što su seli za takmičarski sto. Sebe sputava zbog nespremnosti na rizik i potencijalni poraz. Pročitajte i godišnji horoskop za Strelca!

Jarac

Jarčevi uvek imaju sve pod kontrolom i uvek znaju šta je najbolje! Samouvereni su i ne mare za vaše mišljenje. Ipak, bolje je da ne pokazujete Jarcu da znate da se ispod te maske krije osoba koja se jako plaši da mu neko ne pomisli nešto loše.

Vodolija

Vodolija je nepresušan izvor optimizma na koji padaju svi, glavni zodijački veseljak, šaljivdžija koji uvek ima dobre savete i besprekorno delujuću mantru: “Sve će biti u redu!”. Ipak, unutar Vodolije krije se sumnja, razmišljanje na koji način će postići određene ciljeve, misli da nikad ništa nije dovoljno dobro i kako treba.

Ribe

Krhka stvorenja koja treba zaštititi, negovati i podržavati. U stvari, Ribe su redak znak čija se maska gotovo ne razlikuje od pravog lica.

