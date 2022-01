Šest sigurnih znakova stresa kojeg niste svjesni

Možda i nemate vremena da se pozabavite sobom ili čak mislite da je sve sasvim uredu, tijelo nikada ne laže. Samo je bitno da znate kako da ga slušate i kako da “pročitate” poruke koje vam šalje. Neki od znakova stresa o kojima pošemo u nastavku su i neugodni, ali ih tijelo koristi kao “posljednji poziv” da reagujete i potražite pomoć.

Škripanje zubima

Jedan od najvećih uzročnika za škripanje zubima (nesvjesno tokom dana ili tokom sna) je stres! Jedan od sigurnih znakova da to radite jeste bolna vilica ujutro. Takođe, možda ćete primijetiti jeste da vam zubi izgledaju kraće. Dobra ideja je da koristite specijalne folije za zaštitu zuba, a obavezno se o ovome posavjetujte s ljekarom i stomatologom.

Znojenje

Znojenje je rezultat pojačane fizičke aktivnosti, toplote ili kada mozak prepozna da ste izloženi opasnosti. Kako god, ako se neprestano znojite, to je siguran znak anksioznosti, piše Bright Side.

Naš organizam mora se riješiti viška vode bilo uz pomoć znojenja ili mokrenjem, ali ako se to dešava u stresnoj situaciji – a toalet nije opcija – rezultat će biti prekomjerno znojenje. prenose “Nezavisne“.

Gubitak kose

Ako u kupatili ili na četki/češlju primjećujete sve više kose, to je siguran znak skrivenog stresa. Čak da vam se u posljednje vrijeme ne dešava ništa tako strašno, znajte da opadanje kose dolazi nešto kasnije. To može da se dogodi i do šest do 12 sedmica poslije stresnog događaja.

Crveni “pečati”/ fleke

Iako vas ne muče alergije, a vi ipak primjećujete crvene fleke po cijelom tijelu, možda je riječ o reakciji organizma na emocionalni roller coaster kroz koji prolazite. Čak i u ustima mogu da se pojave crveni “pečati” kao reakcija na stres. Možda je stres koji ne primjećujete organizmu poslao “signal” da se brani, pa vam organizam ovako “javlja” da je u stresu.

Titranje oka

Stres neobične signale može poslati mozgu i onda mišićima lica. Jedan od njih je titranje oka, pomjeranje donjeg ili gornjek kapka. Ovaj simptom stresa može da traje sedmicama ili mjesecima.

Suha usta

Osjećate li konstatnu žeđ, a niste konzumirali slanu hranu razmislite o vašem emocionalnom zdravlju. Duga izloženost stresu blokiraju žlijezde zadužene za proizvodnju sline, a kao uzrok javljaju se suha usta. Zbog svega ovoga možda ćete se suočiti i s problemom gutanja, a uzrok je dehidriranost.

