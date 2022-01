Mark je oženjeni otac troje djece koji obožava nositi suknje i štikle

Mark obožava nositi suknje i štikle. Svoju garderobu počeo je radikalno mijenjati prije četiri godine pa su sad štikle, pencil-suknje i gležnjače svakodnevni dio njegovih modnih kombinacija.

Više voli suknje nego haljine jer, kako kaže za BrightSide, suknje mu omogućuju kombiniranje više komada – može biti “muževno” odjeven iznad struka i rodno neutralan ispod struka. Kada je s djecom prvi put razgovarao o svojoj odjeći, pokušao im je objasniti da nema ničeg seksualnog u njegovom načinu odijevanja i da se ne radi o tome da je njihov tata gej, kaže.

I djeca i supruga ga podržavaju, a supruga mu pomaže pri smišljanju kombinacija.

Znao se susresti s negativnim komentarima i kombinacijama, no na to se ne osvrće. “Ako me ljudi počnu ispitivati o seksualnosti, pitam ih bi li ih to zanimalo da nosim hlače”, kaže ovaj osebujni otac kojeg na Instagramu prati preko 600 tisuća ljudi. prneosi “Index“.

