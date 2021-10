OVO SU NAJGORE SVEKRVE PO HOROSKOPU: Dosadne i pokvarene, prave mahaluše, JE LI VAŠA SVEKRVA MEĐU NJIMA?

Kako vrijeme prolazi, maske s lica padaju.

Možda ćete ostati zatečeni kad shvatite da je vaša svekrva sasvim drugačija osoba od one kakvom se predstavila na početku. Otkrićete njene lijepe strane, ali neminovno ćete otkriti i njene mane.

OVAN

S njom morate imati dobre živce

U njenom karakteru nema nimalo zlobe, tako da joj lakše možete oprostiti što ponekad nema ni takta. Zna da bude jako svojeglava i voli da prigovara, pa je teško možete uvjeriti da u nečemu nije u pravu. Energična je i lako plane, ali to nasreću kod nje dugo ne traje. Vaš će odnos s njom biti sve samo ne miran jer je energična i borbena žena.

Cijeniće vašu direktnost jer je i sama takva, stoga u razgovoru s njom ne okolišajte. Brzo će primetiti sve vaše mane na koje će vas upozoriti za vaše dobro, ali pazite ako počnete da upućujute na njene – činite to s taktom i dozom humora. Direktna je i iskrena te će uvijek priznati ako je u nečemu pogrešila. Ali istovremeno je i jako uvrijedljiva, pa s njom morate imati dobre živce i i da budete popustljivi.

DJEVICA

Često prigovaraju i kritikuju

Od vas će očekivati urednost i pedantnost jer su svekrve ovoga znaka žene koje izuzetno drže do čistoće. Ići će za vama i prstom upirati u nečiste djelove stana, a prigovaraće vam i kako kuhate, čistite ili se kako se oblačite. Često zna da bude previše kritična i sitničava. Stalno upućuje i prigovar.

Neka vas ne zavara njeno ponekad hladno držanje – kad vam treba da uskoči u pomoć, prva će to učiniti, a kad treba rješiti neki problem, zadiviće vas svojom logikom i mudrošću. Ali računajte na njen težak i često depresivan karakter – teško joj je udovoljiti, no pružite li joj ljubav i ohrabrenje, dvostruko će vam vratiti.

ŠKORPIJA

Zna sve vaše slabosti

Oštra je na jeziku i direktna, ali nije pakosna, što ne znači da to ne može i postati. Ako vam nešto zamjera, to će vam i reći, bez obzira na to koliko vas to boljelo. Ona ne voli okolišanja, ogovaranja i gubljenje vremena, tako da će vam odmah dati do znanja da sa vama želi imati iskren i otvoren odnos. Ne tajite joj ništa jer će savršeno pročitati svaku vašu skrivenu misao ili namjeru.

Vrlo je požrtvovana, nikad joj ništa neće biti teško da učini za vas, ali i od vas će zahtjevati isto. Zatvorena je i ne pokazuje svoje slabe tačke, ali budite sigurni da za sve vaše slabosti odavno zna. Zna da bude i neugodna, posebno kad joj nešto nije po volji. Ako vas zavoli, u njoj ćete imati velikog prijatelja, ali ako ima nešto protiv vas, vaš se odnos vrlo lako može pretvoriti u pravo bojno polje.

