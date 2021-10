Nina saznala da bivši suprug želi da je ubije, pa LAŽIRALA svoju smrt: Novi preokret ga je poslao u pakao

Ruskinja Nina Krasavina iz Sankt Peterburga imala je puno sreće kada je na vreme saznala da bivši suprug Aleksander želi da je likvidira.

Aleksander i Nina razveli su se zbog konstantnih neslaganja oko svega, a poslije razvoda, njemu je najteže palo što mora da na mjesečnom nivou plaća alimentaciju.

Kako nije više želio da ima veze sa bivšom ženom ali i devetogodišnjom kćerkom, on je sve češće preskakao davanje novca, što je nju izluđivalo, pa mu je nekoliko puta zaprijetila da će ići na sud i u policiju.

Tada je sticajem neobičnih okolnosti saznala da je njen bivši, danas taksista, sa bankovnog računa podigao skoro sav novac koji je pripremio za plaćenog ubicu koga će angažovati da je ubije.

Bivši muž napravio je veliku grešku što je, dok je radio kao vozač autobusa nekoliko puta pitao jednog kolegu može li da mu učini tu uslugu. Unezvereni čojvek je na kraju otišao u policiju i prijavio da Aleksander planira zločin.

Policija je potom pratila njegove kreditne aktivnosti, pa je na vrijeme vidjela prvo podizanje od 17.000 dolara, a zatim još 10.000 kada se “obavi posao”. Oko 2.000 dolara zadržao je za sebe. Tada je Nina obaviještena o svemu.

– Sjedila sam u sobi s policajcima koji su mi detaljno objasnili kako će izrežirati predstavu za njega. Bila sam sluđena, nisam mogla da vjerujem da mi se ovo dešava. Oni su bili sigurni da planira moje ubistvo, imali su još neke informacije o njegovim telefonskim pozivima i kretanju – rekla je ona.

Nina je tako pozirala ležeći “mrtva” na otpadu, sa presječenim grlom i oblivena krvlju. Slika je bila toliko uvjerljiva da je policija znala da Aleksander neće posumnjati da je njegov čovjek odradio zaista svoj posao.

Kada mu je policija poslala fotografiju saopštivši mu da je bivša žena ubijena, Aleksander je narednih sati praćen. I zaista, kao na filmu, policija ga je uhvatila u kolima dok je čekao čovjeka da mu isplati “honorar” za monstruozan zločin. Koji se nikad nije desio. Plaćenik se, pak, nije pojavio na licu mjesta.

Nina je poslije hapšenja Aleksandera bila u potpunom šoku što je planirao da je ubije.

– Sve ovo jako me boli. I dalje imam osjećanja prema njemu, a on je htio da me se riješi. Vidio je moju sliku gdje ležim mrtva i prihvatio je to činjenično stanje? Šta bi onda bilo s našom kćerkom? On bi mogao da živi s tim osjećajem krivice – pitala se u nevjerici žena dok je sjedila u policiji slušajući detalje o hapšenju Aleksandera Krasavina.

Nina je inače, poslije razvoda krivila sebe za propali brak jer nije uspjela da poveže Aleksandera sa svoje dvoje djece iz prethodnog braka, prenosi Komsomolskaja Pravda.

