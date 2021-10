BIVŠI MUŽ ME JE PROKLEO: Anđelka Prpić šokirala – ovo joj je Dario stalno govorio!

Da bivši supružnici nakon razvoda mogu da ostanu u korektnim odnosima, pokazuju Anđelka i Dario Pripić. Oni su u tišini, nakon devet godina stavili tačku na brak, bez ružnih reči i prepucavanja po medijima.

Obostrani interes im je sreća njihovog sina Jakše, pa su lako pronašli zajednički jezik. Dario nije dugo samovao, te su na njegovom Instagramu ubrzo osvanule fotografije s novom devojkom, a Anđelka ga retko spominje. Ipak, sada je napravila izuzetak.Ona se iz svog stana uključila u program jedne televizije kako bi pričala o svojoj karijeri i ispričala kakav joj se peh juče dogodio.

“Stalno me u intervjuima pitaju: Kada ste poslednji put rekli “Šta me snađe” i na to pitanje nikada ne znam da dam odgovor, ali sada ga imam. Juče sam to rekla! To me je bivši muž prokleo. Stalno mi je govorio da prestanem da zubima kidam etikete sa stvari jer ću polomiti zub. I to mi se juče i desilo. Srećom, kec gore levo, nije strašno”, kazala je u svom stilu Anđelka, koja je problem brzo rešila,piše Lepaisrecna

“Odmah sam odjurila kod zubara, jer šta da radim usred dana bez zuba”, rekla je glumac uz osmeh.

