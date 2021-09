Supruga Tome Zdravkovića se slomila zbog filma, pa otkrila detalje: Volio je Silvanu i bio je očajan… Za njega je bila nedostižna…

Supruga Tome Zdravkovića, Gordana, sinoć je odgledala film “Toma” o životu legendarnog pjevača.

Ona je otkrila zašto nije mogla da prisustvuje premijeri filma, ali i kako je reagovala kada je gledala.

– Nisam stigla na premijeru, jer u Kanadi stalno mijenjaju propise zbog korone. Jedva sam i sada stigla, desetak dana sam prikupljala sve papire – kazala je Gordana koja je doputovala iz Toronta.

– Sinoć sam vidjela film i Toma je za mene sada opet živ. On je sa mnom uvijek, ali kada sam sinoć vidjela film, to je bilo strašno – rekla je i zaplakala.

– Milan Marić je u filmu 99 odsto Toma. Nisam mogla da vjerujem koliko je njegov govor isti, njegovi maniri. Plašila sam se da će biti ovako. Nisam znala da će Milan toliko da uđe u lik i Tominu emociju. Bjelu nije interesovala Tomina biografija, to mi je bilo jasno kada smo razgovarali, već je on htio emociju. Da sazna šta je to u Tomi što se zove tuga. Svaki Milanov gest, pokret, mimika lica… toliko podsjećaju na Tomu da je to nevjerovatno – rekla je supruga Tome Zdravkovića.

Gordana Zdravković kazala je da bi svima voljela da ostavi Tomine pjesme.

– Mladi su se izgubili, a voljela bih da se kroz njegove pjesme vrate ljubavi i emocijama. Tomi su pjesma, ljubav i emocija najviše na svijetu značili. Stalno je tragao za time šta je to u njemu tako tužno. To mu je bila i posljednja pesma koju je napisao.

Iskreno je govorila i o životu sa najvećim boemom. U braku su proveli 18 godina.

– Život sa Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to da prihvatim. Nisam htjela da ga mijenjam. Morala sam da se uklopim u njegov život. On je bio čovjek koji je jako malo pričao, morala sam sama da dolazim do rješenja i saznanja šta voli i šta ne voli – rekla je Goca i dodala:

– Bio je nepovjerljiv, stalno je imao sumnje. Počela sam da ga shvatam tek kada mi je rekao: Sve što možeš rukom da dotakneš, to nije vrijedno, to nije život. Govorio je da mu je isto da li živi u palati ili u sobici. Stalno je bio na ivici. Tražio je slobodu. Pitao bi: Zašto ljudi moraju da imaju vozačku dozvolu? Govorio bi mi: Nemoj da čekaš da nešto završiš da bi živjela, živi svakog trenutka.

