3 HOROSKOPSKA ZNAKA ĆE IMATI SREĆE U LJUBAVI OD 23. SEPTEMBRA 2021: Retrogradni Merkur će zaliječiti neka slomljena srca

Kada imamo tranzit kao što je kvadrat Merkura i Plutona, počev od 23. septembra 2021. godine, gledamo burnu diskusiju i nepokolebljivo mišljenje. Pluton u kvadratu sa Merkurom je transformativan i ovo je vrsta kosmičkog događaja koji može razdvojiti ljude zbog jednostavnih stvari, poput svađa ili pukog neslaganja. Astrološka prognoza za četvrtak predviđa da tuga doživljava svoje posljednje dane, neposredno prije nego što se trajno okonča.

Možda zvuči kao negativno, ali upravo je to potrebno da bismo prešli na novo i bolje mjesto. To je savršen astrološki tranzit koji prati fraza: “Da biste došli do njega, morate ga proći.” Ako i dalje osećate ubod raskida, ili čak bol zbog razdvajanja koje se dogodilo davno, onda se možete pripremiti za završnu fazu, onu koja donosi zatvaranje.

3 znaka koja će imati sreće u ljubavi od 23. septembra 2021. sa dolaskom retrogradnog Merkura:

1. Blizanci

Sa Merkurom, vašom vladajućom planetom koja vodi tranzit, bićete pod uticajem do tačke akcije, što znači da ćete primijetiti da ste konačno spremni za nastavak. Godinama se nosite sa slomljenim srcem i to je već postalo nešto na šta ste navikli. Svoje srce nosite unaokolo kao ćebe za bebe, i iako vam pruža čudnu udobnost, takođe vas spriječava da rastete i evoluirate u neverovatno biće, kakvo vam je suđeno. Ovaj tranzit u Plutonu, imaće efekat buđenja na vašu psihu. Biće kao da odjednom ne možete da odvojite još minut za patnju ovog starog, slomljenog srca. Počet ćete da doživljavate ovaj bol kao opterećujuće gubljenje svog vremena. To će vam omogućiti da se oslobodite bola. Ali svaki minut koji ste proveli u patnji, bio je neophodan, i nije moglo biti drugačije. Vaš bol je morao da ide svojim tokom, i sada ste spremni da zaokružite prag i uđete u svoj novi život bez slomljenih srca. Dolazi obećavajući i uzbudljiv period.

2. Rak

Možda ćete se naći u dubokom razmišljanju tokom ovog tranzita i ono što ćete smisliti biće izlaz iz vašeg bola u novu verziju vas samih. “Ažuriraćete se” i izgledaće kao konačna odluka da krenete naprijed i oslobodite se taloga iz prošlosti. Niko ne zna bolje od vas koliko ste se suzdržavali, a tokom kvadrata Merkura i Plutona to će vas teško pogoditi; stvoreni ste za više od toga da samo tugujete zbog neke stare ljubavi. Shvatićete da je to apsolutni gubitak vremena. Ono što je dobro je što ćete ovaj bol prepoznati kao privremen i zaista nepotreban. Raskid je učinio svoje, i sada ste potpuno spremni za bolju budućnost.

3. Škorpija

Najočigledniji efekat kvadrata Merkura i Plutona za vas, drage Škorpije, pokazat će se u vašoj intenzivnoj defanzivnosti. Imat ćete potrebu da zaštite sebe i neće dozvoliti nikome da vas izazove.To znači da ste toliko dugo imali slomljeno srce, da tek sad osvešćujete koliko je to bilo razorno. Kada dođe do tranzita, možete osjetiti olakšanje i to bi trebalo u potpunosti da iskoristite. Ne morat više da nosite teret na svojim ramenima. Ono što se dogodilo u prošlosti se ne vraća, niti će vam dati dalji uvid. Morate se osloboditi ovog slomljenog srca i morate iskoristiti čistinu koju vam ovaj tranzit pruža. Napredujte sa revolucijom sveta – nemojte postati prepreka svom ličnom rastu. Jedini način da se oslobodite je da vjerujete da će puštanje dovesti do boljeg mjesta – i hoće. Vjerujte Uuniverzumu, ovo je vaša velika prilika, ne dozvolite sebi da je propustite, piše “Sensa“.

