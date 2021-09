HOROSKOP ZA 6. SEPTEMBAR: Vaga i Ovan dobijaju novac, a Škorpija nikad sretnija u ljubavi!

OVAN

POSAO: Fokusirani ste na oblast finansija. Otvoreni ste za sve mogućnosti: dobijanja novca od sponzora, uzimanje kredita ili pozajmice. Na sve strane se borite za priliv finansija.

LJUBAV: Postoji osoba koja vam se dopada. Pokušavate da joj se priblizite, opustite, otvorite. Ona je prilicno zatvorena, stidljiva i poseduje emotivnu blokadu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno i vi se osećate dobro. Potrebno je samo da održavate postojeće navike koje vam pomažu da vaš organizam ostane u ravnoteži.

BIK

POSAO: Neophodna vam je samostalnost u radu. Nadređena osoba ne želi da uđe u konflikt sa vama. Sem toga, rezultati su vam sjajni, tako da vas pušta da radite samostalno.

LJUBAV: Zadovoljni ste kako se veza razvija. Imate dobru komunikaciju i partner vas razume. Odnos je u isto vreme opušten, zadovoljavajući i stabilan što vam je jako bitno.

ZDRAVLJE: Genitalije su prilično osetljive. Bilo bi dobro da odete na redovnu kontrolu kod ginekologa ili da se u slučaju bilo kakvih simptoma odmah javite ljekaru za pomoć.

BLIZANCI

POSAO: Fokusirani ste na poslovne obaveze. Dobro ste organizovani, ozbiljni, odgovorni. Imate želju da se izborite za svoje mesto u poslovnom svetu. Na putu ste da u tome uspete.

LJUBAV: Jako vam je stalo do emotivnog partnera. Međutim, svesni ste da je vaše interesovanje mnogo dublje i intenzivnije od interesovanja druge osobe.

ZDRAVLJE: Glava je prilično osjetljiva. Mogući dijapazon problema je šireg tipa: od glavobolje, preko problema sa sinusima do moguće temperature ili čak groznice.

RAK

POSAO: Vaša upornost i trud konačno donose konkretne rezultate. Uspostavljate zvaničnu poslovnu saradnju i fokusirate se na projekat koji će trajati duži vremenski period.

LJUBAV: Imate simpatiju, ali ne znate kako da joj priđete. Dok se vi premišljate koji korak da napravite da bi je osvojili druga strana strpljivo čeka da pokažete inicijativu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Ono što vam je potrebno je predah od poslovnih obaveza. Prijatna kućna atmosfera sa najbližima je najbrži način da obnovite svoju energiju.

LAV

POSAO: Zainteresovani ste za dalji razvoj karijere. Dobijate novu poslovnu ponudu koja zadovoljava vaše kriterijume. Imate utisak da vam omogućuje razvoj karijere.

LJUBAV: Provodite puno vremena sa simpatijom. Iako je ona spremna za korak više i ulazak u vezu vi to svesno odlažete. Želite da prvo isplanirate romantičan i specijalan izlazak.

ZDRAVLJE: Imunitet je snazan. Vi se osjećate dobro. Nemojte da se previše opustite. Mogući su problemi sa alergijama, hormonima ili čak može doći do infekcije.

DJEVICA

POSAO: Nezadovoljni ste saradnjom sa strancima. Ono što vas brine je da gledaju isključivo svoje interese, a ne zajedničke. Ništa ne komentarišete, ali ste spremni za konfrontaciju.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i želite da brinete o simpatiji. Ona ima dozu nesigurnosti i straha, ali je vi razumete. Omogućujete joj da vas bolje upozna ne bi li se opustila.

ZDRAVLJE: Genitalije su prilično osjetljive. Ukoliko imate bilo kakve simptome neophodno je da posjetite ginekologa. Ukoliko ih nemate poželjno je da odete na redovni pregled.

VAGA

POSAO: Poslovna i finansijska situacija je stabilna i vi ste jako zadovoljni. Imate neka tajna očekivanja na temu odlaska u inostranstvo ili saradnje sa strancima koja nisu realna.

LJUBAV: Veza se ne razvija na način na koji želite. Pokušavate da dominirate u vezi i nametnete svoje stavove kao zajedničke. Partner ne naseda na vašu igru.

ZDRAVLJE: Skloni ste alergijama i problemima sa hormonima. Organizam je u fazi regeneracije. Ukoliko ste nedavno bili bolesni uspješno se oporavljate.

ŠKORPIJA

POSAO: Na poslu vas očekuju nove obaveze. Nadređena osoba inicira razgovor i daje vam konkretna zaduženja i uputstva. Očekuje da uspješno odradite poslovne obaveze.

LJUBAV: Vaše emocije su intenzivne i stabilne. Uživate u vezi. Imate utisak da nikada niste ovoliko voleli i bili srećni. Niste svjesni da nemate realan pogled na partnera i vezu.

ZDRAVLJE: Glava je prilično osjetljiva. U slučaju bilo kakvih simptoma neophodno je da se odmah obratite ljekaru za pomoć a ne da čekate da simptomi sami nestanu.

STRIJELAC

POSAO: Završavate nenadano poslovnu saradnju. Imali ste neko vreme utisak da stagnira i nikuda ne vodi i bili ste u pravu. Sada sa puno entuzijazma ulazite u novi projekat.

LJUBAV: Situacija u braku nije najbolja. Došlo je do krize, ali vi želite da je prevaziđete. Otvoreno dajete do znanja partneru da vam je i dalje stalo do njega i do održanja braka.

ZDRAVLJE: Bešika je prilično osjetljiva. Moguća je urinarna infekcija koju ćete prevazići uz pomoć lijekova. Najbolje je da odmah reagujete čim se pojave prvi simptomi.

JARAC

POSAO: Zadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Razumete se, nadopunjujete i poštujete. Pravljenje novih poslovnih planova se odvija u radnoj, ali opuštenoj atmosferi.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i emocije su vam proradile. Nažalost, ne uspevate da iskontrolišete ljubomoru i pravite scenu partneru. Partner smatra da nema razloga za vaše ponašanje.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vi se osećate dobro. Najbolje je da nastavite sa navikama koje su doprinijele očuvanju vašeg zdravlja. Prija vam neki lakši oblik rekreacije.

VODOLIJA

POSAO: Neophodno je da donesete odluku, a niste sigurni koja je prava. Oslanjate se na intuiciju umjesto na razum. Ispostavlja se da je odluka koju ste izabrali ona prava.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Drugu osobu na prvi pogled ocjenjujete kao jaku, nezavisnu i stabilnu. Dopada vam se ono što vidite i planirate da ostanete u kontaktu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno stabilno. Jedino na šta treba da obratite pažnju je mogućnost problema sa genitalijama ili štitnom žlijezdom. Najbolje da reagujete odmah.

RIBE

POSAO: Očekuje vas priliv finansija što vam automatski poboljšava raspoloženje. Ne bi bilo loše da pripazite na kolege. Među njima ima osoba koje vam nisu naklonjene.

LJUBAV: Predstoji vam emotivno iznenađenje. Osoba za koju verujete da vam je prijatelj pokazuje interesovanje u smeru veze sa vama. Prilično ste zatečeni ponudom.

ZDRAVLJE: Niste najstabilniji danas. Iz tog razloga treba da izbjegavate sve vrste sredstaa zavisnosti. Alkohol je na prvom mjestu. Potreban je oprez u saobraćaju, prenosi “Alo!“.

