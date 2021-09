Najvelikodušniji muškarac Zodijaka koji zauvijek ostaje dijete

Svojom harizmom i spontanošću širi pozitivne vibracije na svoju okolinu poput magneta i kupuje pažnju svih u prostoriji. Hrabar je, neustrašiv, ali ponekad sumnja u sebe, pa dramom skriva nesigurnosti. Nije ni čudo što ga svi zovu Drama Queen, piše Zadovoljna.rs.

Ponos mu ne da mira ni kad spava.

Reaguje na svaku povredu ponosa. Uvredljiv je, ali ga lutke uvijek brzo prođu uz topli osmijeh, poljubac i zagrljaj. Voli da ga maze, paze i miluju, a to ni ne skriva. Ne podnosi nametljivost ili kad mu neko prkosi. Šarmantan, uz prijatan osmijeh, uvijek treba da zadrži pozitivan životni stav i korača kroz život nasmijan. To je on. Dijete koje žudi za novim pustolovinama, avanturama, širinom.

Čovjek koji osmjehom sve omekša i kupuje. Kome ne može da ne oprostite njegove zvrčke. Otvoren, spontan, velikodušan, srdačan, lavljeg srca. Zaista ima X faktor koji plijeni.

Jak ego, za neke samoživ, ali uvijek zaštitnički nastrojen, vezan za porodicu i najbliže. Glava porodice. Neko ko zna šta je odgovornost.

Lako osvaja ljude čvrstim principima, jasnim stavom i lijepim, oratorskim, prodornim glasom.

Uvijek pronađe način da se popne na tron i dođe do svoje krune. Gdje god se pojavi ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Plijeni magnetičnom, erotičnom, senzualnom privlačnošću i šarmom koji zna da iskoristi i privoli sagovornika. To su njegove slatke ludorije.

Često zbog svoje brzopletosti zna nešto da spetlja i zakomplikuje. Sjajan organizator, vječito u akciji.

Sposoban da zaradi, ali i da impulsivno potroši na luksuzne stvari. Garderoba, egzotične destinacije, mjesta koja odišu svježinom, toplinom i ljudima su njegova pozornica. Voli biti u centru zbivanja. Svakim danom on unapređuje svoj imidž. Uvijek dotjeran, sa mjerom. Gospodin. Obožava da troši sa užitkom.

Dok troši i zarađuje još novca, osjeća se srećno i snažno poput kralja. Očekuje identičan tretman u ljubavi – kraljevski!

Direktno i smjelo ispoljava nježnost i strasti. Kada zavoli, voli iskreno, duboko i cijelim svojim bićem.

Voli da njegovo dijete bude prvo u svemu i time se hvali na sva zvona. Ma, najbolje!

Od ljudi očekuje da ga poštuju, budu odani i tolerišu njegove ludorije, šale i djetinjarije. Nemojte se uvrijediti, on se samo šali. Itekako zna da bude ozbiljan kad treba biti odgovoran, a neozbiljan kad je najopuštenije i najslađe.

Kod ključnih odluka mora naučiti da razmisli glavom, a ne srcem.

