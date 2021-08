Liječnik kaže da postoji odvratan razlog zbog kojeg ne bismo trebali spavati goli

Naime, iako su brojne male studije pokazale da spavanje bez odjeće smanjuje stres, pridonosi zdravijoj koži i poboljšava opću kvalitetu sna, argument dr. Youna sigurno ide u prilog tome da ipak legnete u gaćicama.

“Prosječna osoba u danu ispusti vjetar 15 do 25 puta, a to se može dogoditi i dok spavate. I znanstveno je dokazano da svaki put kad ispustimo vjetar, raspršujemo malu količinu fekalnih tvari. To je istina. I to isto istraživanje je pokazalo da naše donje rublje hvata sve te čestice. Stoga, radi vašeg partnera u krevetu, molim vas da spavate u donjem rublju”, rekao je u kratkom videu koji je objavio. prenosi “Index“.

Ipak, u komentarima je naknadno upozorio žene da ne spavaju u donjem rublju ako im je to savjetovao ginekolog.

