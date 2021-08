Kvalitete pravog muškarca – Nije bitno kako ljubi koliko je bitno kako tješi

1. Muškarac koji poštuje ženinu prošlost – on zna da je ona i prije njega imala nekoliko muškaraca, svjestan je toga, ali mu to ne remeti njegovu osobnost. Njemu je bitno da joj on bude posljednji.

2. Onaj koji je pravi otac svom djetetu – otac nije onaj koji je stvorio dijete, već koji ga je vaspitao i obasipao svojom ljubavi. Dešava se često da žene stvore razor između oca i djeteta, pa onda njega krive.

3. Muškarac nikada neće podići ruku na svoju ženu – sa ovim će se svi složiti. Međutim, koliko nije dozvoljeno fizičko, isto toliko nije dozvoljeno ni psihičko nasilje. Ako vas stalno vrijeđa, omalovažava, isto je kao i da vas je udario.

4. Pravi muškarac treba da obezbjedi uslove za život svojoj porodici – on je taj koji treba da se potrudi i da ženi i djeci obezbjedi, da bi imali sve što im je potrebno. 4. Sve slobodno vrijeme treba posvetiti njoj – mnoge žene smatraju da muž treba poslije posla odmah doći kući i uraditi sve poslove koje ona nije stigla, jer morala je da gleda seriju ili se dopisuje s prijateljima,piše Infpult

5. Nakon razvoda, muškarac treba sve da ostavi ženi – ukoliko bi došlo do razvoda, muškarac je dužan da sve što je godinama zarađivao i sticao, prepusti svojoj ženi, jer je njoj dosadilo, a ona da pronađe sljedećeg kojeg će na isti način iskoristiti. Mnoge žene imaju pogrešan stav o pravom muškarcu. Slažete li se vi sa ovim uvjerenjima šta je pravi muškarac?

