Usmrtio ženu sa kojom se zabavljao, pa se IŽIVLJAVAO nad tijelom: Smučit će vam se kad vidite šta je uradio

Adebajo Kingsli (23) iz Nigerije navodno je nasmrt pretukao svoju 46-godišnju djevojku Rosemari Ifeoma, da bi potom imao s*ksualni odnos sa njenim mrtvim tijelom.

Okrivljeni je najpijre pretukao 13-godišnje dijete žrtve, a onda pokušao da ubije njenog jednogodišnjeg sina na kog je nasrnuo daskom.

Nakon svega toga, napao je Rosemari sa kojom je bio u vezi. Najprije ju je usmrtio, da bi potom s*ksualno opštio sa njenim mrtvim tijelom, prenosi New telegraph NG.

Nesvakidašnji zločin dogodio se u državi Edo, u južnom dijelu ove afričke zemlje.

Nakon što se osveijstio, 13-godišnjak je otrčao do svojih komšija i rekao im da je njegova majka mrtva i da ju je ubio muškarac sa kojim je bila u vezi.

Komšije su pozvale policiju, a kada je mladić odveo policajce na lice mjesta, Kingsli je počeo da bježi glavom bez obzira.

On je muđutim ubrzo sustignut i uhapšen, a tokom ispitivanja negirao je navode u ubistvu, kao i to da je dječak napao njega.

– Otišao sam tog dana iz kuće, ali sam se ubrzo vratio. Pošto su vrata bila zaključana, morao sam da prekočim ogradu, i preko terase uđem u njegovu sobu. Dječak je zaprijetio da će me ubosti, otišao je do susjedne prostorije i vratio se sa nožem. Dotrčao sam do njega i odgurnuo sam ga nakon čega se onesvijestio – naveo je Kingli u policiji, prenosi Vanguard.

To međutim nije bilo sve što je izjavio, već je otišao i korak dalje u “fabrikovanju” istine.

– Udario je glavom u zid i srušio se. Rosemari je prišla iza mene i pokušala da me odgurne, a onda se saplela i udarila glavom o pod. Krv joj je liptala tom prilikom. Drugo dijete je došlo do sobe, a ja sam ga stavio na krevet i potom otišao. Nikog nisam tukao, niti sam imao s*ks sa njom – dodao je on.

Istragom je međutim utvrđeno da djeca imaju povrede, dok je Rosemari preminula od udarca tupim predmetom u glavu, a na osnovu pregleda njenih genitalija, utvrđeno je da je optuženi polno opštio sa njom u trenucima dok je ona već bila mrtva.

Policija je takođe izjavila za loklane medije da je žrtva udovica sa četvoro djece, a da se sa optuženim Adebajom Kingslijem vjerovatno zabavljala, piše “Objektiv“.

