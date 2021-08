Muškarci su ludi za njima, žene rođene u ovih pet horoskopskih znakova imaju magičnu harizmu: Ko su najveće zavodnice

Ipak, astrolozi ističu da se u Zodijaku izdvaja 5 horoskopskih znakova – to su žene koje imenu neku vrstu neobjašnjivog magnetizma.

Kao da imaju neku posebnu supermoć, one osvajaju srca. To nema veze sa izgledom, već sa energijom kojom zrače. Njihova nestvarna harizma i šarm čini da lako očaraju druge. To su žene koje zaista nije lako zaboraviti, a izmame poglede čim se pojave.

Astrolozi ističu da muškarci najviše lude za ženama rođenim u ovih 5 horoskopskih znakova:

LAV

Najčešće su to žene koje su vrlo sigurne u sebe i vole da dominiraju u odnosima. Ine su jake žene koje znaju pšta hoće, a njihov stav, držanje i vera u sebe čine da lako zagospodare tuđim srcem. Zrače vatrenom energijom, a njihova tajna je razvijena ljubav prema sebi.

ŠKORPIJA

Žene Škorpije su veoma senzualne i misteriozne. Njihova mističnost privlači suprotni pol. Međutim, ne potcenjujte predstavnike ovog znaka. Oni su vrlo sumnjičavi i doslovno osjećaju laž, pa stoga odmah odbijaju muškarce neozbiljnim namjerama.

STRIJELAC

Predstavnici ovog znaka osvajaju svojim interesovanjima, jer su po prirodi najčešće aktivni i skloni avanturama. Žena Strijelac ima prirodnu sposobnost da šarmira svoje sagovornike. Međutim, da bi čarolija žene Strijelca stupila na snagu, moraju se osjećati samouvjereno.

JARAC

Žene Jarčevi imaju izražajne oči koje pripadnicima suprotnog pola može biti veoma teško da zaborave. Međutim, glavna prednost predstavnika ovog znaka je njihov snažan i energičan karakter, zahvaljujući kojem žene Jarčevi uvijek postižu svoje ciljeve i privlače muškarce istim raspoloženjem.

VODOLIJA

Žene Vodolije su odlični i otvoreni sagovornici, otkrivaju bukvalno sve svoje tajne. Izgledaju kao da su sa druge planete – zrače posebnom harizmom. Njihova autentičnost šarmira, a iskrenost impresionira.

