Ovo su HOROSKOPSKI ZNACI koji nikada ne treba da ulaze u BRAK: Sudar ova dva znaka je doslovno borba za život!

Na prvom mjestu je Ovan.

Ovan zbog svoje impulsivnosti i svog pionirskog karaktera je u suštini solo igrač. Daje mnogo ali i očekuje mnogo. Otvoren je i strastven, jasno i precizno govori svoje mišljenje.

To su njegove vrline koje u isto vrijeme mogu da budu i mane. Jer ako nemate snage da pratite Ovna, da uzvratite istom energijom ljubav on se lako okreće i ide! On napuša sa grubim i direktnim riječima.

Kada se Ovan jednom okrene i ode nikada se ne vraća, pišu “Novosti“.

Najgora kombinacija za brak je Ovan i Rak!

Ovan jak, grub, svoj, sa brzim reakcijama. Rak nježan, senzualan, dovoljna je jedna gruba riječ Ovna i rak se zatvara u svoj okop! Tada osjeća bol, povlači se i pati. Ovan to ne osjeća, smeta mu povlačenje Raka, i tako se polako udaljuju jedan od drugog i njihova bračna priča se završava…

Škorpija

Škorpije na prvom mjestu brutalne sa svojiom intuicijom i jake do srži sa svojim ljubavno se*ualnim emocijama. Na prvu loptu prepoznaju samo i ako pomislite u mislima da ih slažete!

Ako je kombinacija Škorpije i Ribe tu je brutalnost

Škorpije nepobjediva. Riba koja je sanjar, koja je često u svom svijetu i svojim mislima i kojoj nije strano da slaže. Kada to oseti Škorpija sledi frontalni napad, kako emotivni tako i verbalni. Tim pristupom Škorpija doslovno emotivno i moralno rastrgne Ribe.

Kombinacija sa njima je PAKAO…

Lav

Lav predvodnik i lider. Kralj svog života i predvodnik svog čopora. Dostojanstven ali u isto vrijeme najsuroviji znak. Ako mu je partner Škorpija to je recept za propast. Oba znaka su nestvarno jaka, imaju brutalan kartaker i oba znaka kada se osjećaju ugroženo napadaju bez razmišljanja svim sredstvima.

Lav svojom intelektualnom surovošću a Škorpija svojim otrovom koji kada opeče dugo ostaje u venama. Sudar ova dva znaka je doslovno borba za život!

Facebook komentari