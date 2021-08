Ova djevojka je do 18. godine potpuno oćelavila. Odlučila je da je to neće zaustaviti

“Kosa i izgled su vam kad imate 17 godina među najvažnijim stvarima pa je bilo stvarno poražavajuće izgubiti je”, otkrila je za britanski Metro.

Amy pati od izrazitog nedostatka željeza i rečeno joj je da je to vjerojatni uzrok gubitka kose. Kratkotrajni lijekovi su joj pomogli da kosa ponovo naraste, no čim bi ih prestala uzimati, kosa bi ponovno počela opadati. Dijagnosticirana joj je alopecija. Povukla se u sebe i pokušala izbjeći privlačenje pozornosti na sebe. Trebalo joj je vremena da odluči da je to stanje neće zaustaviti ni u čemu.

Dečkima s kojima je znala izaći nije govorila o svojoj alopeciji.

“Jednom dečku, s kojim sam se osjećala poprilično ugodno, ispričala sam o svom stanju. Činilo se da je potpuno u redu s tim. Ali, nakon tog spoja više mi se nikad nije javio”, tvrdi Amy.

Tada je ova djevojka to preokrenula u svoju korist. Shvatila je da joj alopecija zapravo može pomoći da iz svog života izbaci sve one koji nisu vrijedni njenog vremena.

Njezin sadašnji dečko Charlie voli njezine perike.

“Kaže da je to kao da izlazite s različitim ženama, ali s istom prekrasnom osobnošću”, dodaje Amy, koja vodi Instagram profil putem kojeg pokušava ponuditi podršku drugima oboljelima od alopecije. prenosi “Index“.

