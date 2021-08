Izaberite sliku koja vas najviše plaši i otkrijte svoju mračnu stranu! Test psihijatra iz 1935. nevjerovatno pogađa!

Mađarski psihijatar Leopold Soni je 1935. godine razvio takozvani sondi test, kojim je želio da otkrije skrivene osobine čovjeka, ono što potiskujemo duboko u sebi.

Njegova teorija je bila da se sličnosti privlače, a to znači da ukoliko vam se bilo ko od ljudi na slici čini privlačnim, to znači da imate nekih sličnosti. S druge strane, kada utvrdite ko vas od njih naročito plaši, otkrićete stvari koje potiskujete u sebi.

Pravi test psihijatra je bio obimniji, sadržao je 48 fotografija i objašnjenja, ali je kasnije nastala skraćena verzija koja otkriva ono što podsvjesno skrivamo po istom ovom principu.

Izaberite osobu sa fotografije koja vas najviše plaši i pogledajte šta to otkriva o vama:

Slika 1: Sadista

Ako vas najviše plaši prva osoba sa fotografije, vjerovatno imate autoritativni stav poput roditelja ili učitelja. Potiskujete činjenicu da volite da dominirate nad drugima, kao što su drugi vladali nad vama tokom vašeg odrastanja. Vi ste “pasivni” i prijateljski raspoloženi, volite da ugađate drugima, ali imate sklonost da budete defanzivni ili pasivno-agresivni kada se osjećate ugroženo. Duboko u sebi, volite da vidite patnje drugih ljudi, fizički ili emocionalno.

Slika 2: Epileptičar

Ako vas najviše plaši osoba sa druge fotografije, vjerovatno reagujete na pokrete prilično intenzivno i potiskujete negativne emocije. Mnogo se trudite da ta osjećanja nikada ne pokažete drugima, a da biste to sakrili, veoma ste prijateljski nastrojeni prema prema drugima i oni vas doživljavaju kao mirnu i pouzdanu osobu. Pod pritiskom, ipak, umijete da “eksplodirate”.

Slika 3: Katatoničar

“Katatoničar” je inteligentan čovjek sa “superaktivnim umom.” Da biste se borili protiv ove specifične aktivnosti svog mozga najvjerovatnije se ponašate veoma poslušno, spremni ste da zadržavate svoje misle i čak da dozvolite da drugi vladaju vama. To znači da često poričete svoje emocionalne i fizičke potrebe i želje, zbog čega se ponekad osjećate kao da niste ono što jeste. To u vama budi osjećaj nezadovoljstva.

Slika 4: Šizofreničar

Ako vas najviše plaši osoba sa fotografije broj četiri, vjerovatno “potiskujete apatiju” prema drugima. Moguće je da imate poteškoća sa uspostavljanjem međuljudskih veza i povezivanjem sa drugima. Ali, to ne znači da niste društveni, naprotiv! Volite da izlazite i provodite vrijeme sa prijateljima, ali vaše veze su površne, pa se duboko u sebi sjećate usamljeno i izolovano.

Slika 5: Histeričan

Ako ste odabrali ovu fotografiju, to može da znači da “imate potrebu za pažnjom”, ali to potiskujete. Možda su vam tokom odrastanja često govorili da ćutite ili da se uozbiljite, ignorisali vaše dječje potrebe, tako da ste odrasli u prilično skromnu osobu. Ipak, duboko u sebi volite da budete u centru pažnje, a to sada možda pokušavate da ostvarite stalnim ulaganjem u svoj izgled.

Slika 6: Depresivac

Depresivna osoba na prvi pogled djeluje srećno, ali duboko u sebi bori se sa osjećanjem bezvrijednosti, čak ponekad osjeća mržu prema sebi i krivicu. Imate problem sa samopoštovanjem. Pokušajte da se izborite sa takvim osjećanjima tako što ćete da se usredsredite na svoj rad i na druge.

Slika 7: Manijak

Ako vas najviše plaši osoba sa sedme slike, vjerovatno imate razvijenu logiku, zreli ste i uravnoteženi. Iznervirate se kada su drugi haotični ili glasni, a to je zbog toga što potiskujete svoje hiperaktivne sklonosti. Duboko u sebi, zapravo ste vrlo impulsivni i teško kontrolišete svoju energiju, a vjerovatno vam je cijelog života govoreno da se smirite i obuzdate i to je i dalje ostalo u vašoj podsvijesti.

Slika 8: Disocijativni poremećaj identiteta

Ljudi koje najviše plaši osoba sa posljednje slike možda su kao djeca bili maltretirani od strane odraslih, odnosno autoritativne figure. Zbog toga često preispituju sebe i svoju seksualnost, a to neki pokušavaju da prikriju tako što se pridržavaju ideala svog pola – postaju “mačo” muškarac ili izrazito ženstvena žena, prenosi “Mondo“.

