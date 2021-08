Sa 12 godina se zaljubila u STRICA svoje drugarice: 15 godina kasnije učinila je šokantnu stvar

Južnoafrička manekenka i influenserka Džejmi Bouer (27) je u drugom stanju.

Vijest sama po sebi ne bi bila toliko interesantna da budući otac djeteta Nolte Lorens (43) nije stric njene najbolje drugarice Nikite i čovjek u koga se Džejmi zaljubila kada je imala samo 12 godina.

– Bila je to, s moje strane, ljubav na prvi pogled. Odmah sam znala da će mi on obilježiti život, samo što sam bila premlada da znam kako to sve ide. Kako je bio 16 godina stariji od mene i nije naravno, pedofil, nije ni obraćao pažnju na nas dvije kad smo se igrale pred njegovom kućom i kada sam ga posmatrala. Godine su prolazile. Ja sam postala punoljetna, počela sam da se ostvarujem u svom poslu, ali svaki put kada bi se čula sa drugaricom, sjetila bih se Nolta i pitala sam je šta on radi – kaže Džejmi.

Zahvaljujući spontanom susretu s njim u kraju prije dvije godine, Džejmi je osetila da i s njegove strane postoji nešto.

– Kada imate 25 a vaša simpatija 40, to naravno nije tako nepremostiva prepreka više. Naročito jer je on mene tada već gledao kao nekog s kim bi mogao da bude. Hemija je odradila svoje i mi smo ušli u vezu. Znam da me je gledao u šoku kada sam mu priznala da sam maštala o njemu dok sam išla u školu. Hvatao se za glavu. Nije znao da mi je bio u glavi 24 sata dnevno. Nakon priznanja, za pet minuta smo bili već zajedno. Sada sam srećnija nego ikada dok čekam Nolteovo dijete – kaže Džejmi.

Ona dodaje da je Nikita oduvijek znala da je ona zaljubljena u njenog strica, ali da je davno otpisala ideju da bi tu nešto moglo da bude.

– Sjećam se da smo, kad smo imale na primjer 16 godina pričale o njemu, ali i da mi je ona rekla tada da je Nolte mnogo stariji i da nema šanse da bi neka klinka poput mene ikada mogla njega da interesuje. Naročito jer je bio popularan među ženama. Ipak, na kraju je odabrao mene – kaže Džejmi, piše “Objektiv“.

