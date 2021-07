Šta Ovan očekuje i treba u ljubavi – Samo rijetki i posebni ga mogu osvojiti

Ovan je jedan od specifičnijih znakova Zodijaka koji je jako izbirljiv u ljubavi, a ujedno je spreman da se zaljubi u ušiju u osobu koja nema ništa od onoga što su priželjkivali. Ovan ne daje svoje srce svakome, po tom pitanju je veoma zatvoren i škrt.

Generalno ne voli da ima mnogo ljudi u svom okruženju jer ga do koske nerviraju one stvari koje on ne podržava. Kod svakoga će uvijek lako pronaći manu i rijetki su oni koje vole. Od svog partnera Ovan najviše zahtjeva uzbuđenje, monotonija ga plaši i od nje bježi.

Njegova najveća fobija je da će mu život biti dosadan. Potrebna mu je konstantna zabava i adrenalin. Partnera koji mu bude vijeran i nježan obasipaće pažnjom bez ustručavanja, ali isto tako će se povući u sebe ako ne dobija dovoljno, ili ako ne dobija onoliko koliko misli da zaslužuje.

On je od onih tipova koji su jači na djelima nego na riječima. Još jedna veoma važna stvar koju Ovan očekuje od partnera jeste spremnost na žrtvovanje radi njega. Ovan bi vjerovatno dao i život za osobe koje voli i to očekuje od dragih osoba.

Od partnera takođe očekuje smirenost i razumijevanje jer imaju tu agresivnu i neobuzdanu crtu koja se vrlo često pojavljuje u njegovom izlaganju. Duhovitost je takođe nešto što im je potrebno od partnera kako bi živjeli srećno i ispunjeno, prenosi Pult24info

