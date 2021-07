Doktori ga zbog velikih bolova poslali na SKENIRANJE: Kad su vidjeli ŠTA ima u sebi, svi su zanijemili

Tridesetosmogodišnji Brazilac iz Sao Paula primljen je u bolnicu Do Rim zbog nesnosnih bolova u donjem dijelu leđa.

Ljekar ga je poslije pregleda momentalno poslao na skeniranje jer je sumnjao da ima ozbiljan problem sa bubrezima, prenosi The New England Journal of Medicine.

Ono što nije mogao da pretpostavi je da će rezultati pokazati da sugrađanin ima, ne dva već tri bubrega!

Postojanje tri bubrega u čovjeku nije čest slučaj i obično se otkrije kad se pacijent, kao ovaj, sam zbog bolova javi na pregled.

A 38-year-old man presented with low back pain associated with a herniated disk. A computed tomographic scan incidentally showed the presence of three kidneys. — NEJM (@NEJM) May 9, 2020

– Na detaljnom pregledu, otkriveno je da se ureter, cijev koja prenosi urin iz bubrega u mokraćnu bešiku iz lijevog bubrega spojio sa ureterom sa drugog lijevog bubrega. Ureter iz desnog karličnog bubrega ušao je u bešiku sa desne strane. Do pojave trećeg bubrega, najvjerovatnije je došlo zbog abnormalnog procesa za vrijeme formacije embrija, odnosno tokom embriogeneze – rekao je jedan od doktora u bolnici u Sao Paulu, piše “Objektiv“.

